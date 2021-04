Una tranese sull'altare della Cattedra di San Pietro nella S. Messa del mattino

Sull'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro a Roma, nella Santa Messa di apertura di una giornata dedicata all'onomastico del Santo Padre Jorge Mario Bergoglio (oggi, 23 aprile, si celebra San Giorgio), questa mattina a diffondere nel massimo tempio cattolico le parole della "Prima Lettura" dagli Atti degli Apostoli c'era la dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie, tranese fervente fedele prescelta per la lettura da Madre Agnese Faleono (Samoa), Superiora Generale delle Suore Missionarie della Fede.Annamaria, genetista e nutrizionista di professione (con uno studio professionale proprio nei paraggi della Basilica), ha voluto condividere questo momento davvero straordinario: "Cari amici, non potevo non condividere con voi questo momento di grande emozione, ho letto sull'altare a San Pietro stamattina alle 7.30 di oggi, onomastico del Santo Padre . Auguri a Papa Francesco". Anche da parte nostra.