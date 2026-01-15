Eventi e cultura
"Una vita per vincere il cancro": Schittulli si racconta a Trani
Venerdì sera al Polo Museale la presentazione del volume tra ricordi, l'amicizia con Veronesi e la cultura della prevenzione
Trani - giovedì 15 gennaio 2026 7.32 Comunicato Stampa
Sarà il Polo Museale di Trani – Fondazione S.E.C.A., cuore della vita culturale tranese, ad ospitare la presentazione di "Una vita per vincere il cancro" del Prof. Schittulli (Adda, 2025), incontro organizzato dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Associazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani in programma venerdì 16 gennaio a partire dalle ore 18:30. Dialogherà con l'autore il giornalista Giancarlo Fiume, Direttore del TG 3 Puglia.
Il volume, costruito come un'intervista dal ritmo incalzante dallo scrittore e giornalista Danilo Quinto, ripercorre la storia personale e professionale dell'autore: dalle radici nella sua terra aspra e autentica, al ruolo fondamentale del padre Angelo, fino agli anni di formazione a Bari.
Un cammino segnato dall'incontro con Umberto Veronesi, la cui amicizia inciderà profondamente sul suo modo di intendere la medicina e il futuro dell'oncologia.
Un viaggio che procede fino al presente, ma con lo sguardo rivolto costantemente al domani.
Il libro tocca temi trasversali e offre spunti di riflessione sull'indebolimento di alcune istituzioni cardine della società -scuola, famiglia, fede religiosa, politica- osservando come l'invadenza della tecnologia e il predominio del denaro stiano progressivamente sostituendo quei valori che un tempo ne costituivano le fondamenta.
Tuttavia, l'opera non cede alla demonizzazione del progresso tout court: al contrario, se ne riconosce l'importanza quando si traduce in strumenti per la salute, capaci di potenziare per esempio i test predittivi o rendere più efficaci le tecniche operative.
Filo conduttore della narrazione è il rapporto del medico con le sue pazienti: un impegno che non viene mai sacrificato, nemmeno nei momenti di più intensa attività pubblica.
Anzi, nel suo ruolo di Presidente nazionale LILT, Schittulli rinnova con maggiore forza il proprio impegno nella lotta ai tumori, sostenendo la diffusione della prevenzione come metodo di vita. Prevenire significa avviare un cambio di paradigma, l'unica via possibile che realizzerà il fine di "una vita per vincere il cancro".
«La LILT è come sempre in prima linea nell'affiancarsi alle Istituzioni per tutelare la salute del cittadino -precisa il Prof. Schittulli, Presidente della LILT Nazionale- Il livello di guardia deve restare alto sul fronte della sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani. Questa certezza fa sì che la LILT sia sempre più impegnata sul fronte della prevenzione, intesa sia come primaria con l'adozione di corretti Stili di Vita che secondaria con la diagnosi precoce. In definitiva, la corretta informazione e l'educazione alla salute sono elementi basilari per una efficace prevenzione».
Il prof. Francesco Schittulli rinuncia a qualsiasi emolumento, compenso o diritto derivanti dalla realizzazione e pubblicazione del libro. Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto alle Associazioni LILT territoriali.
Ingresso libero – Polo Museale di Trani. Per info Fondazione S.E.C.A.: tel. 0883582470 | email. info@fondazioneseca.it
Il volume, costruito come un'intervista dal ritmo incalzante dallo scrittore e giornalista Danilo Quinto, ripercorre la storia personale e professionale dell'autore: dalle radici nella sua terra aspra e autentica, al ruolo fondamentale del padre Angelo, fino agli anni di formazione a Bari.
Un cammino segnato dall'incontro con Umberto Veronesi, la cui amicizia inciderà profondamente sul suo modo di intendere la medicina e il futuro dell'oncologia.
Un viaggio che procede fino al presente, ma con lo sguardo rivolto costantemente al domani.
Il libro tocca temi trasversali e offre spunti di riflessione sull'indebolimento di alcune istituzioni cardine della società -scuola, famiglia, fede religiosa, politica- osservando come l'invadenza della tecnologia e il predominio del denaro stiano progressivamente sostituendo quei valori che un tempo ne costituivano le fondamenta.
Tuttavia, l'opera non cede alla demonizzazione del progresso tout court: al contrario, se ne riconosce l'importanza quando si traduce in strumenti per la salute, capaci di potenziare per esempio i test predittivi o rendere più efficaci le tecniche operative.
Filo conduttore della narrazione è il rapporto del medico con le sue pazienti: un impegno che non viene mai sacrificato, nemmeno nei momenti di più intensa attività pubblica.
Anzi, nel suo ruolo di Presidente nazionale LILT, Schittulli rinnova con maggiore forza il proprio impegno nella lotta ai tumori, sostenendo la diffusione della prevenzione come metodo di vita. Prevenire significa avviare un cambio di paradigma, l'unica via possibile che realizzerà il fine di "una vita per vincere il cancro".
«La LILT è come sempre in prima linea nell'affiancarsi alle Istituzioni per tutelare la salute del cittadino -precisa il Prof. Schittulli, Presidente della LILT Nazionale- Il livello di guardia deve restare alto sul fronte della sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani. Questa certezza fa sì che la LILT sia sempre più impegnata sul fronte della prevenzione, intesa sia come primaria con l'adozione di corretti Stili di Vita che secondaria con la diagnosi precoce. In definitiva, la corretta informazione e l'educazione alla salute sono elementi basilari per una efficace prevenzione».
Il prof. Francesco Schittulli rinuncia a qualsiasi emolumento, compenso o diritto derivanti dalla realizzazione e pubblicazione del libro. Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto alle Associazioni LILT territoriali.
Ingresso libero – Polo Museale di Trani. Per info Fondazione S.E.C.A.: tel. 0883582470 | email. info@fondazioneseca.it