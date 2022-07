«Uniamoci per restituire un cinema alla città», giovedì un incontro con cittadini e operatori culturali

«L'esigenza di un cinema in città è forte, diverse sono state in città le proteste. Noi crediamo che questa mancanza possa divenire una opportunità per sperimentare un modo diverso di fruizione delle produzioni cinematografiche, accessibile a tutti, basato sulla qualità, la condivisione e la valorizzazione dei beni comuni. Uniamoci per restituire un cinema alla Città»: lo affermano in una nota le realtà promotrici del Cinema di Comunità "Porta Nova".Giovedì 28 luglio 2022 alle ore 19.00 presso i giardini dell'Ex Ospedaletto (Caffè Corsaro), le realtà promotrici del Cinema di Comunità "Porta Nova", Arkadihub, Boaonda, Legambiente, Scuola Corsara, Presidio Libera di Trani, Ambulatorio Popolare Barletta, Oasi 2, Promozione Sociale e Solidarietà, LegaCoop, Tumma', sono liete di invitare cittadini e operatori culturali al secondo forum della comunità del cinema per progettare in sinergia i possibili sviluppi del progetto che ha riscosso successo e favore da parte della comunità tranese. A seguire ci sarà la proiezione del film Le invisibili.Quando il comune chiude Envol, il centro di accoglienza femminile per cui lavorano, le assistenti sociali Manu, Angelique, Audrey ed Hélène cercano di aiutare il gruppo di senza tetto a trovare un lavoro. Per farlo, decidono di mantenere aperta la struttura illegalmente. Fra profonde crisi personali, enormi difficoltà di inserimento, tradimenti e amori, le donne cercano in ogni modo di inserirsi nel mondo del lavoro.