Uomo investito in Piazza della Repubblica, non è grave

E' avvenuto intorno alle 17, 30 dove Piazza della repubblica incontra corso Vittorio Emanuele, probabilmente a causa del manto viscido del fondo stradale a causa della pioggia : un uomo di circa settant'anni è stato investito da un auto Fiat IDEA .I primi immediati soccorsi sono stati prestati da operatori OER impegnati in quel momento in un consueto servizio di presidio del territorio in accordo con le forze dell'ordine e il Comune.L'uomo non ha perso mai sensi ed è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza intervenuta sul posto in brevissimo tempo.Intervenuta la polizia Locale e la Polizia di stato per i necessari rilievi, il traffico nel tratto di strada è stato già regolarmente ripristinato.