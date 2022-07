Urbanistica, Lima: "Se il Pug di sette anni fa non vi piace potete approvarne uno nuovo"

«Ho letto le dichiarazioni del sindaco in materia di urbanistica. Se il PUG approvato dal centrodestra più di 10 anni fa non vi piace, potete e ne avete facoltà, approvare un nuovo Pug. Qual'è il problema? I comparti previsti all'epoca erano troppo ampi? Non volete puntualmente ricorrere alle riperimetrazion? Volete iniziare si o no ad assumervi le vostre responsabilità (dopo 7 anni che siete al governo della città) senza tra l'altro ogni volta essere alla stregua delle decisioni dei commissari ad acta?». È quanto afferma Raimondo Lima, commissario cittadino di Fratelli d'Italia che aggiunge: «Ribadisco quanto ho personalmente dichiarato negli ultimi anni anche in Consiglio comunale: se non vi sta bene, se non lo condividete, approvate un nuovo PUG. Oppure non avete i numeri a sufficienza per farlo? Avete o no una maggioranza granitica forte e coesa come quella dell'epoca? Si o no? E poi, quei consiglieri dell'attuale maggioranza Bottaro che all'epoca erano nel centrodestra e approvarono il vigente PUG hanno cambiato anche in materia urbanistica idea?».