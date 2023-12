Va in pensione dopo 43 anni Salvatore "Talino" Lotti, storico impiegato del Comune

Le "feste" di pensionamento, si sa, portano sempre un misto di sorrisi e tante emozioni, anche con qualche lacrimuccia: e un'atmosfera di questo genere non poteva mancare questa mattina quando in una piccola cerimonia si sono salutati i quarantatrè anni di lavoro di Salvatore "Talino "Tucci, messo comunale a supporto dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco. E in più di quattro decenni Talino ne ha visto davvero di tutti i colori nell' avvicendarsi di amministrazioni, giunte, commissariamenti. Ma sempre il suo compito è stato svolto con garbo e passione - come ha sottolineato il Segretario Comunale, dott. Francesco Lazzaro, presente questa mattina - sia nei confronti del personale che nei confronti dei cittadini che si affacciavano all'ufficio del Sindaco. E tutti, davvero tutti, non possono che riconoscere la sua affabilità nei confronti di chiunque, rispettosa alla stessa maniera di persone delle istituzioni o di semplici cittadini, in supporto dei quali si è sempre offerto disponibile. Appassionato di calcio- anche in virtù di un passato di cui va molto fiero in cui ha militato addirittura in serie C - Talino si è rivolto agli altri dipendenti del Comune presenti alla cerimonia e soprattutto ai più giovani di essi : "Siate fieri del vostro lavoro, è un lavoro importante, svolgetelo sempre con responsabilità e attenzione" . Una lezione di coscienza e rispetto del lavoro , di qualunque competenza e sia, davvero preziosa. E della assistenza e la accoglienza negli uffici si è detto grato ovviamente il sindaco Amedeo Bottaro - in collegamento telefonico da casa perché influenzato - a cui certamente mancherà il buon giorno scambiato con Talino negli ultimi otto anni. Ma il posto di lavoro si sa, soprattutto se si è stati bene, se vi si sono costruiti rapporti di amicizia, stima e affetto, resta un po' come casa propria: e c'è da esser certi che - nonostante adesso ci sia più tempo per dedicarsi ai suoi adorati nipoti - Talino non mancherà di andare a salutare di tanto in tanto i suoi amici, lì, al secondo piano del Palazzo di Città.