Vacanze pugliesi per Selvaggia Luccarelli: ultima sosta a Trani

Vacanze pugliesi per Selvaggia Luccarelli, l'opinionista e blogger seguitissima sui social. La 46enne ha scelto Trani come ultima tappa del suo giro turistico pugliese, in compagnia di suo figlio e il compagno Lorenzo Biagiarelli. Sul suo profilo Instagram, nelle scorse ore, ha infatti pubblicato una foto con protagonista la Cattedrale di Trani accompagnata dalla seguente didascalia: "Nel salutare la Puglia, lungo la strada che ci riporta a nord (un nord che si chiama Molise), ci fermiamo a Trani. Trani la bella, con la sua cattedrale sul mare, che fa la guardia al porto. E diciamo arrivederci a questa regione meravigliosa, con gratitudine per tutto quello che ci ha regalato, fino all'ultimo sguardo dal finestrino".Un "involontario" e graditissimo spot per una cittadina che vuol continuare ad attirare flussi turistici.