Vaccinato a 101 anni: non è mai troppo tardi per decidere

Non è mai troppo tardi. Anche per vaccinarsi: e così il miglior testimonial diventa un signore dall'età a tripla cifra, anche se non si direbbe proprio. Indeciso per qualche tempo, poi convintosi.Italo-Francese, doppio passaporto, a Trani in vacanza dai parenti, fermatosi più giorni del previsto proprio a causa della pandemia fra green pass, vaccini e tamponi, l'arzillo signore ha pensato di non attendere il rientro in Francia e di sottoporsi alla prima dose proprio a Trani.Lo racconta la stessa dott.ssa Patrizia Albrizio, Dirigente medico responsabile del Servizio vaccinazione e del Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Bat: "Oggi si è presentato nel mio ambulatorio vaccinale questo signore affermando che tempo fa era indeciso a vaccinarsi. Poi voleva prenotare la sua vaccinazione...ma ahimè non riuscendo!". E le ha chiesto: "Posso dottoressa vaccinarmi qui ora? Certo!!!! Età? 101 Anni....a dir la verità un giovincello".