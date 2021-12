Vaccini obbligatori all'ospedaletto: ritardi e attese al freddo, le proteste dei genitori

Non ci sono solo vaccini covid ma ci sono i vaccini obbligatori per i neonati, quelli per i quali si prende l'appuntamento e si portano i bambini piccoli all'ospedaletto. Riceviamo le fotografie scattate alle 11:40 da una mamma arrivata puntuale alle 9:30 con il suo piccolo di 8 mesi.Sono decine in realtà le mamme e i papà con i bambini in braccio o nei passeggini, con le temperature basse e il vento della giornata. La preoccupazione è tanta, ovviamente per i bimbi che nelle scorse settimane hanno anche vissuto una ondata influenzale con bronchioliti e problemi intestinali.Se a questo si aggiungono i transiti o le soste a motore acceso di autovetture la rabbia aumenta notevolmente.Alcuni genitori testimoniano che ieri la situazione era assolutamente identica, quindi non è da ipotizzare che ci siano stati contrattempi imprevisti, piuttosto una "normale amministrazione".Possibile che dare degli orari e rispettarli sia una cosa così difficile?