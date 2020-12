Vandalismo sempre più sporco: ora anche le luci di Natale

Social Video 2 minuti Atti vandalici a Tiki Taka

Un altro scempio di queste che ormai non sappiamo più se chiamarle baby gang. Scellerati che derubando le lampadine di natale hanno strappato tutto l'impianto elettrico esterno con cui daniele Santoro , titolare del negozio di articoli sportivi Tiki Taka, su Corso Vittorio Emanuele."Sono senza parole", dice dal suo profilo facebook Daniele, ma le cerca per condividere con la città la amarezza e l'indignazione di aver subito un gesto così brutto in un momento cosi difficile delle nostre vite."Ero sceso di caso con l'entusiasmo grandissimo di andare a lavoro", ha esordito sul video, immaginando forse una giornata positiva dal punto di vista delle vendite, vista la buona possibilità dello shopping natalizio confermata dall'ultimo decreto . E invece la sua amarezza si unisce a quella di tanti colleghi e cittadini danneggiati negli ultimi tempi dagli atti vandalici che deturpano, e distruggono e sottraggono con i beni anche quel po' di serenità che la comunità sta cercando non facilmente di trovare, anche attraverso gli addobbi delle vetrine.