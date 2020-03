Vendita di dolci e prodotti alimentari non consentiti, a Trani sanzionati tre panifici

Continuano a ritmo serrato i controlli della Polizia locale e Polizia di Stato ai panifici in città dopo che ieri sono stati sanzionati quattro titolari di bar che vendevano all'interno delle attività guantiere di dolci per "complici avventori". Questa mattina, su quindici controlli, tre attività sono state multate per vendita di pasticceria fresca e prodotti da forno non consentiti non consentiti dal DPCM (pizze, panzerotti ecc ).