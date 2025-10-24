Eventi e cultura
"Venerdì a Teatro" si alza il sipario: stasera il debutto con Eduardo De Filippo
Appuntamento all'Auditorium Pichierri (Chiesa di San Magno) con la commedia "Le bugie con le gambe lunghe"
Trani - venerdì 24 ottobre 2025 17.06
Prende il via ufficialmente questa sera, venerdì 24 ottobre, la VII edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", l'atteso appuntamento co-organizzato dalla Compagnia dei Teatranti e dal Comune di Trani, con il patrocinio dell'Unione Italiana Libero Teatro. L'inaugurazione della rassegna è affidata a un classico senza tempo: "Le bugie con le gambe lunghe" del maestro Eduardo de Filippo. L'appuntamento è all'Auditorium Monsignor Pichierri, presso la chiesa di San Magno.
A portare in scena la commedia sarà la Compagnia Il Dialogo (Camposano, NA). Lo spettacolo racconta la storia di Libero Incoronato, innamorato di Graziella (ex prostituta), e del suo scontro con le convenzioni sociali e l'ipocrisia che lo circondano. Tra matrimoni di convenienza, amori traditi e bugie plateali, la commedia offre una riflessione amara e ironica sull'eterno conflitto tra apparenza e onestà. Un'occasione per trascorrere una serata all'insegna del grande teatro d'autore.
A portare in scena la commedia sarà la Compagnia Il Dialogo (Camposano, NA). Lo spettacolo racconta la storia di Libero Incoronato, innamorato di Graziella (ex prostituta), e del suo scontro con le convenzioni sociali e l'ipocrisia che lo circondano. Tra matrimoni di convenienza, amori traditi e bugie plateali, la commedia offre una riflessione amara e ironica sull'eterno conflitto tra apparenza e onestà. Un'occasione per trascorrere una serata all'insegna del grande teatro d'autore.