"Venerdì a Teatro" si alza il sipario: stasera il debutto con Eduardo De Filippo

Prende il via ufficialmente questa sera, venerdì 24 ottobre, la VII edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", l'atteso appuntamento co-organizzato dalla Compagnia dei Teatranti e dal Comune di Trani, con il patrocinio dell'Unione Italiana Libero Teatro. L'inaugurazione della rassegna è affidata a un classico senza tempo: "Le bugie con le gambe lunghe" del maestro Eduardo de Filippo. L'appuntamento è all'Auditorium Monsignor Pichierri, presso la chiesa di San Magno.A portare in scena la commedia sarà la Compagnia Il Dialogo (Camposano, NA). Lo spettacolo racconta la storia di Libero Incoronato, innamorato di Graziella (ex prostituta), e del suo scontro con le convenzioni sociali e l'ipocrisia che lo circondano. Tra matrimoni di convenienza, amori traditi e bugie plateali, la commedia offre una riflessione amara e ironica sull'eterno conflitto tra apparenza e onestà. Un'occasione per trascorrere una serata all'insegna del grande teatro d'autore.