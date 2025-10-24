Compagnia Foto Credits" />
Compagnia "Il Dialogo" - Camposano (NA). Foto Credits
Eventi e cultura

"Venerdì a Teatro" si alza il sipario: stasera il debutto con Eduardo De Filippo

Appuntamento all'Auditorium Pichierri (Chiesa di San Magno) con la commedia "Le bugie con le gambe lunghe"

Trani - venerdì 24 ottobre 2025 17.06
Prende il via ufficialmente questa sera, venerdì 24 ottobre, la VII edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", l'atteso appuntamento co-organizzato dalla Compagnia dei Teatranti e dal Comune di Trani, con il patrocinio dell'Unione Italiana Libero Teatro. L'inaugurazione della rassegna è affidata a un classico senza tempo: "Le bugie con le gambe lunghe" del maestro Eduardo de Filippo. L'appuntamento è all'Auditorium Monsignor Pichierri, presso la chiesa di San Magno.

A portare in scena la commedia sarà la Compagnia Il Dialogo (Camposano, NA). Lo spettacolo racconta la storia di Libero Incoronato, innamorato di Graziella (ex prostituta), e del suo scontro con le convenzioni sociali e l'ipocrisia che lo circondano. Tra matrimoni di convenienza, amori traditi e bugie plateali, la commedia offre una riflessione amara e ironica sull'eterno conflitto tra apparenza e onestà. Un'occasione per trascorrere una serata all'insegna del grande teatro d'autore.
"Venerdì a Teatro" si alza il sipario: stasera il debutto con Eduardo De Filippo
"Venerdì a Teatro" si alza il sipario: stasera il debutto con Eduardo De Filippo © Credits
  • Venerdì a teatro
Auto a folle velocità distrugge tre panchine nel porto di Trani: conducente in fuga
24 ottobre 2025 Auto a folle velocità distrugge tre panchine nel porto di Trani: conducente in fuga
Trani Autism Friendly: Emanuele vince la mezza maratona e riceve riconoscimento in Comune
24 ottobre 2025 Trani Autism Friendly: Emanuele vince la mezza maratona e riceve riconoscimento in Comune
Presentata nella Procura della Repubblica di Trani l’opera di Francesco Ferrulli “Perle di Giustizia”
24 ottobre 2025 Presentata nella Procura della Repubblica di Trani l’opera di Francesco Ferrulli “Perle di Giustizia”
Premio “Mauro de Benedictis”, al Liceo “De Sanctis” celebrati talento e impegno degli studenti
24 ottobre 2025 Premio “Mauro de Benedictis”, al Liceo “De Sanctis” celebrati talento e impegno degli studenti
Lumos 2025: il concerto di luci e musica illuminerà Trani
24 ottobre 2025 Lumos 2025: il concerto di luci e musica illuminerà Trani
Circolo Tobagi, Vito Cirillo è il nuovo presidente nel segno della continuità
24 ottobre 2025 Circolo Tobagi, Vito Cirillo è il nuovo presidente nel segno della continuità
Gatti, amore e tanta tenerezza: aperto a Trani il primo Cat Café in Puglia
24 ottobre 2025 Gatti, amore e tanta tenerezza: aperto a Trani il primo Cat Café in Puglia
Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora "
23 ottobre 2025 Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora"
Firmato il protocollo tra Procura della Repubblica Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
23 ottobre 2025 Firmato il protocollo tra Procura della Repubblica Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
Sinistra Italiana (Trani), sostiene la candidatura di Mino Di Lernia alle regionali
23 ottobre 2025 Sinistra Italiana (Trani), sostiene la candidatura di Mino Di Lernia alle regionali
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.