Compagnia dei Teatranti Bisceglie-Trani
Miglior Spettacolo e Doppietta Artistica per la Compagnia dei Teatranti Bisceglie-Trani

"Tre preti per una besciamella" domina a Casagiove: vince il premio più ambito, la migliore regia e il premio a Lella Mastrapasqua come migliore attrice

Trani - martedì 16 dicembre 2025 06.45
Sabato 13 dicembre 2025 a Casagiove in provincia di Caserta la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie/Trani si è aggiudicata un tris di nuovi riconoscimenti nella serata di premiazione della 2a Rassegna Premio Teatrale RICORDANDO MICHELE con lo spettacolo «Tre preti per una besciamella»:
  • Miglior spettacolo;
  • Migliore regia a Enzo Matichecchia;
  • Migliore attrice protagonista a Lella Mastrapasqua.
Queste le motivazioni assegnate ai due artisti:
"La regia firma una partitura scenica di rara coesione, in cui ogni gesto, ogni movimento di massa ed ogni pausa respirano all'unisono. Con sapiente uso della composizione spaziale e di un ritmo assai calibrato al millimetro, il regista orchestra un fluire di quadri che disegnano uno spettacolo piacevole sotto tutti i punti di vista. L'ironia nasce naturale senza strappi, come se la scena stessa si rifiutasse di forzare la partecipazione del pubblico, che proprio per questo ne rimane catturato".
"Per la sua straordinaria capacità di fondere comicità, sensibilità e ritmo scenico in più personaggi. Con una forte presenza scenica, l'attrice ha guidato il pubblico attraverso situazioni paradossali con naturalezza e forte comicità. La sua interpretazione ha reso lo spettacolo un'esperienza teatrale vivace, intelligente per il talento, la dedizione e la brillantezza dimostrati sul palco, si conferisce a lei il premio come Migliore Attrice".
  • Venerdì a teatro
