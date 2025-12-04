Compagnia dei Teatranti Bisceglie - Trani
Gran finale per “Venerdì a Teatro”: a Trani va in scena l’intramontabile “Miseria e Nobiltà”

La Compagnia dei Teatranti chiude la VII edizione con il capolavoro di Scarpetta

Trani - giovedì 4 dicembre 2025 15.26
Cala il sipario sulla VII edizione della rassegna nazionale "Venerdì a Teatro", e lo fa nel modo più fragoroso e nobile possibile: con una risata che attraversa i secoli. Venerdì 5 dicembre, alle ore 21, l'Auditorium San Magno ospiterà l'ultimo appuntamento di una stagione da record, portando in scena uno dei testi sacri del teatro napoletano e italiano: "Miseria e Nobiltà" di Eduardo Scarpetta. L'evento, co-organizzato dalla Compagnia dei Teatranti e dal Comune di Trani (con il patrocinio dell'Unione Italiana Libero Teatro), non è solo la chiusura di un cartellone, ma una vera e propria festa teatrale.

Parlare di "Miseria e Nobiltà" significa evocare immediatamente immagini iconiche, prima fra tutte la celebre trasposizione cinematografica con il principe Totò: la scena degli spaghetti in tasca o la dettatura della lettera sono momenti scolpiti nella memoria collettiva. Eppure, la forza di questa commedia sta nella sua capacità di rinnovarsi ogni volta che il sipario si alza, mantenendo intatta quella verve brillante che mescola la fame atavica all'arte dell'arrangiarsi. A raccogliere la sfida di portare in scena questo "classico dei classici" è la padrona di casa, La Compagnia dei Teatranti (realtà consolidata tra Bisceglie e Trani). La regia è affidata a Lella Mastrapasqua, che salirà sul palco insieme a Enzo Matichecchia: un duo che non solo guida la compagnia, ma che firma la direzione artistica dell'intera rassegna. Una direzione che quest'anno ha centrato pienamente l'obiettivo, selezionando spettacoli di un livello qualitativo tale da rendere il termine "amatoriale" una semplice etichetta burocratica. La professionalità vista sul palco, la cura dei dettagli e la risposta del pubblico hanno trasformato ogni appuntamento in un successo.

La trama e lo spettacolo
La storia è quella nota, un meccanismo comico perfetto fatto di equivoci e travestimenti. Il marchesino Eugenio ama Gemma, figlia di un cuoco arricchito, ma il padre marchese ostacola l'unione. Per risolvere l'impasse, Eugenio chiede aiuto allo scrivano Felice e all'amico Pasquale che, insieme alle famiglie, si fingeranno i nobili parenti del giovane per convincere il cuoco Gaetano. Tra l'arrivo a sorpresa del vero marchese (sotto le mentite spoglie di Don Bebè) e l'irruzione finale di Luisella, la commedia si dipana in un crescendo di risate fino al lieto fine che riunisce la famiglia di Felice Sciosciammocca.

Il teatro a Trani è vivo
Questa chiusura di rassegna porta con sé una certezza: il teatro a Trani c'è ed è più vivo che mai. La sequenza di sold out registrati durante la stagione dimostra che la città ha fame di cultura e di aggregazione. Resta l'amaro in bocca per la consapevolezza che questa energia artistica non dispone ancora degli spazi fisici che meriterebbe, costretta ad adattarsi a luoghi non sempre ideali. Ma questo è un discorso politico e strutturale che nulla toglie — e anzi, forse esalta — il valore dell'arte e la tenacia di chi, come la Compagnia dei Teatranti, continua a creare bellezza nonostante tutto. Info Edicola Friends in via Lambertini 67 (angolo via Nicola de Roggiero).
