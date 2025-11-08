Rassegna "Venerdì a Teatro", alto gradimento per la Compagnia "Quanta Brava Gente" di Taranto dalla comicità intelligente

Social Video 5 minuti "Tre papà ed un bebè" - Compagnia "Quanta Brava Gente" di Taranto Tonino Lacalamita

Venerdì 14 novembre: Fuori dalla stanza di Marco Balma (Compagnia Degli Evasi – SP)

Venerdì 21 novembre: Non mi dire te l'ho detto di Paolo Caiazzo (Compagnia Artemanus – AV)

Venerdì 5 dicembre: Gran chiusura con Miseria e Nobiltà di Eduardo Scarpetta, a cura della Compagnia dei Teatranti.

È un successo che si consolida, quello della rassegnacurata dalla Compagnia dei Teatranti di Bisceglie/Trani, diretta dai due condirettori artisticiedIl secondo appuntamento, tenutosi all'Auditorium San Magno, ha confermato la capacità degli organizzatori di selezionare spettacoli di grande impatto e qualità, come dimostrato dalla performance delladi Taranto.A salire sul palco è stata la commedia brillantedi Antonio Grosso. La narrazione, incentrata sulla vita stravolta di tre scapoli dall'arrivo inatteso di una neonata, è risultata armoniosa e scorrevole, capace di alternare momenti di risata a passaggi di profonda riflessione sui legami affettivi. Il merito di questo equilibrio va all'eccellente performance del trio centrale. Gli attori, supportati dalla voce fuori campo di, hanno dimostrato una sintonia perfetta sul palco. Con un tono che spazia dal brillante al farsesco, sono riusciti a rendere credibile e toccante la storia di tre personalità diverse che, nonostante "i continui battibecchi", imparano che la paternità è un viaggio imprevedibile che richiede cuore ed empatia. Laha pienamente confermato il proprio talento nel coniugare comicità, profondità emotiva e coerenza narrativa, offrendo un teatro amatoriale di grande coinvolgimento e onorando, con il proprio stile, l'omaggio al grande teatro comico di Massimo Troisi, loro icona di riferimento.La rassegna, promossa in collaborazione con il Comune di Trani, ha registrato anche per questo secondo appuntamento un pubblico numeroso nell'Auditorium Mons. Pichierri. Il successo di partecipazione è la prova più evidente della capacità degli organizzatori di selezionare spettacoli di qualità che intercettano la sensibilità contemporanea. Il testo scelto ha delineato con intelligenza la possibilità di una "famiglia diversa," non fondata sui legami di sangue, ma sulla capacità di prendersi cura dell'altro. In questo modo,conferma la sua vocazione: portare in città spettacoli che sanno unire intrattenimento, riflessione e impegno culturale, celebrando interpreti capaci di divertire ed emozionare.La rassegna prosegue con i seguenti appuntamenti, con posti numerati per abbonamenti e biglietti singoli (informazioni presso Edicola Friends, via Lambertini 67 – Trani):