"Venerdì a teatro" cala il poker a San Magno: la compagnia "Artemanus" si esibisce con successo con una commedia brillante e pluripremiata

"Pagani Teatro Festival" (Aprile 2024): Premio Migliore Spettacolo per il gradimento del pubblico, Migliore Attrice e Menzione Speciale per il Migliore Attore Protagonista.

20^ Rassegna "Teatro amore mio" - Polla (SA) (2025): Premio Miglior Compagnia (gradimento del pubblico).

1^ Festival di Poggiomarino (2025): Premio Migliore Attore Protagonista e diverse Nomination.

L'Auditorium "Mons. Pichierri" della Chiesa di San Magno ha ospitato lo scorso venerdìil penultimo appuntamento della rassegna nazionale di teatro amatorialein scena laritornano a Trani dopo sette anni, con la commedia "Non mi dire te l'ho detto" che ha inteso fondere, con ritmi serrati, lo stile di una commedia inglese moderna con i sapori di quella veracemente napoletana per parlare delle tresche amorose che possono nascere sui social media.La serata ha decretato ilper la manifestazione, organizzata dalla(guidata dal consolidato duo artistico formato daed), che continua a richiamare un pubblico numeroso e affezionato. La costante e calorosa presenza della platea conferma, da un lato, l'apprezzata qualità delle rappresentazioni e, dall'altro, la, con gli occhi puntati sull'attesa del "miracolo" della riapertura del Teatro Impero. I direttori artistici hanno voluto ringraziare , oltre che l'Amministrazione Comunale per il sostegno, anche e sopratutto sentitamente gli, sottolineando che "Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile."Protagonista della serata è stata la, che ha portato in scena la raffinata commedia degli equivoci Non mi dire te l'ho detto di Paolo Caiazzo. Nata nel 1996 dalla passione di un gruppo di amici, Artemanus ha dimostrato di aver trasformato la propria arte in un progetto maturo, valicando i confini regionali e collezionando riconoscimenti prestigiosi. Il curriculum della commedia è impressionante e testimonia l'alto livello raggiunto:La commedia si è rivelata utile per più di una riflessione sull'attuale uso dei. La trama ruota attorno al dottore Guglielmo, dongiovanni di buon cuore, e alla moglie Raffaella, afflitta dall'infertilità del marito, tenuta nascosta grazie a una truffa sulle analisi. Dopo che Raffaella scopre la verità e le scappatelle digitali del marito, decide di vendicarsi, creando un falso account per agganciare il migliore amico imbranato, Vincenzo. La situazione esplode in un irresistibile caos quando, nello stesso appartamento, si incrociano due coppie concubine, un assistente sociale per la pratica di adozione, un ispettore dell'ufficio immigrazione e il parroco: la vicenda si chiuderà con un inattesoCome ha sottolineato, Presidente della Compagnia Artemanus, (nella commedia ha interpretato il ruolo di Don Giusto) l'obiettivo primario diè stato pienamente centrato dal cast composto dabriosa la sua recitazione, in scena ha interpretato Guglielmo - medico, eterno Peter Pan ed impenitente don Giovanni, dama che brava e che grinta la sua interpretazione di Raffaella - affascinante ex modella ed anch'essa con qualcosa da nascondere, dache, a suo agio nei panni dell'ingenuo Vincenzo, un ruolo che davvero gli si addice, ha fatto divertire con le sue battute surreali il pubblico tranese. A completare il cast in scena, (Federico),(Ketty) e(Germana). ). La regia di Valentina Ripa ha valorizzato lo spazio scenico in modo funzionale e i dialoghi serrati hanno reso credibili i personaggi.La serata è stata un'elegante celebrazione del teatro amatoriale, capace di divertire senza mai banalizzare le debolezze umane e coniugali, confermando la rassegnacome un prezioso spazio di cultura e creatività.La rassegna si chiuderà, come da tradizione ed a grande richiesta,con la messa in scena didi Eduardo Scarpetta, a cura della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie- Trani. L'appuntamento conclusivo di preannuncia scoppiettante e ricco di risate assicurate, durerà due ore e per questo motivo che gli organizzatori hanno raccomandato al pubblico una puntuale presenza.