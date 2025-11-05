"Tre Papà e un Bebè": la Compagnia "Quanta Brava Gente"
"Tre Papà e un Bebè": la Compagnia "Quanta Brava Gente" di Grottaglie porta la Comicità a Trani per "Venerdì a Teatro"

L'appuntamento del 7 novembre all'Auditorium San Magno con una commedia che stravolge la vita di tre scapoli con l'arrivo inatteso di una neonata

Trani - mercoledì 5 novembre 2025
Prosegue con successo la rassegna di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", organizzata dalla Compagnia dei Teatranti (attiva tra Bisceglie e Trani). Il prossimo appuntamento, fissato per venerdì 7 novembre alle ore 21:00 presso l'Auditorium San Magno di Trani, promette risate e riflessioni sui legami inattesi. A salire sul palco sarà la Compagnia "Quanta Brava Gente" di Grottaglie (TA), che metterà in scena lo spettacolo "Tre papà e un bebè" di Antonio Grosso, con l'adattamento e la direzione di Giovanni Di Leonardo.

La Trama Esilarante: Il Caos Perfetto
La commedia brillante ruota attorno a tre uomini, professionisti che hanno scelto di condividere lo stesso tetto dopo l'università. Nonostante le differenze caratteriali e le "numerose ed esilaranti discussioni quotidiane," il loro rapporto è saldo, basato su un forte sostegno reciproco. Le loro vite da scapoli vengono improvvisamente e completamente stravolte da un evento inatteso e "epocale": il ritrovamento di una splendida neonata in casa. I tre si ritrovano davanti al dilemma: assecondare un ipotetico desiderio paterno e accoglierla? O denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine? Dopo aver preso una decisione sofferta, ma che si rivelerà la "migliore scelta possibile," la trama si arricchisce con l'ingresso inaspettato di una donna, pronta a dare un'ulteriore e imprevedibile svolta alla vicenda.

"Quanta Brava Gente": L'Omaggio a Massimo Troisi
La compagnia ospite, "Quanta Brava Gente," nasce a Grottaglie nell'agosto del 2012 da un'idea di Pasquale Arpino e Piero Buzzacchino, ai quali si è presto unito Giovanni Filannino, formando un trio centrale nell'attività.
Fin dal primo lavoro, intitolato emblematicamente "Ricominciamo da noi", la Compagnia si è fatta apprezzare per le sue opere di carattere comico-brillante, con incursioni nel cabaret. Il nome stesso dell'associazione è un omaggio sentito a una delle loro icone di riferimento: Massimo Troisi, poiché "Quanta Brava Gente" è il titolo di una delle poesie intime dell'attore napoletano. L'appuntamento a Trani è quindi l'occasione per godersi una serata all'insegna della risata intelligente e dell'omaggio al grande teatro comico.

Info presso Edicola Friends - Via Cesare Lambertini, 67 a Trani
"Tre Papà e un Bebè": la Compagnia "Quanta Brava Gente" di Grottaglie
"Tre Papà e un Bebè": la Compagnia "Quanta Brava Gente" di Grottaglie © credits
  • Venerdì a teatro
