Lella Mastrapasqua ed Enzo Matichecchia. Foto Tonino Lacalamita
"Venerdì a Teatro" prosegue con "Non mi dire te l’ho detto" della Compagnia Artemanus

Una commedia coinvolgente, segno del talento degli attori amatoriali e della visione artistica dei direttori Lella Mastrapasqua ed Enzo Matichecchia

Trani - giovedì 20 novembre 2025 10.18
La VII edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro" continua con grande successo, co-organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e dal Comune di Trani, con il patrocinio dell'Unione Italiana Libero Teatro. Il successo di questa edizione, infatti, è il risultato non solo della straordinaria bravura degli attori "amatoriali" sul palco, ma anche della lungimiranza nelle scelte artistiche dei due direttori, Lella Mastrapasqua ed Enzo Matichecchia, che hanno saputo proporre spettacoli coinvolgenti e di qualità.

Il quarto appuntamento della rassegna è fissato per venerdì 21 novembre, con la commedia "Non mi dire te l'ho detto", scritta da Paolo Caiazzo e portata in scena dalla Compagnia Artemanus di Manocalzati (AV). La trama ruota attorno a Guglielmo, un medico dongiovanni che cerca di aiutare il suo impacciato amico Vincenzo nei suoi rapporti sentimentali, utilizzando la sua casa come rifugio e mentendo alla moglie Raffaella. Ciò che sembrava una serata tranquilla si trasforma presto in una catena di equivoci, coinvolgendo un ispettore delle adozioni, un'assistente sociale e il parroco, in un susseguirsi di situazioni comiche e imprevedibili. Oltre a far ridere, la commedia offre anche una riflessione leggera sul mondo dei social, sul gioco della seduzione e sulle debolezze umane, che restano universali, indipendentemente dai cambiamenti dei tempi. La spettacolo sarà l'occasione per vivere una serata di risate e divertimento, immersi nella qualità del teatro amatoriale.

L'appuntamento è dunque per venerdì 21 novembre all'Auditorium Monsignor Pichierri della Chiesa di San Magno con "Non mi dire te l'ho detto". Info presso Edicola Friends in via C. Lambertini n. 67.
