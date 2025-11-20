"Venerdì a Teatro" prosegue con "Non mi dire te l’ho detto" della Compagnia Artemanus

La VII edizione della rassegna nazionale di teatro amatorialecontinua con grande successo, co-organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e dal Comune di Trani, con il patrocinio dell'Unione Italiana Libero Teatro. Il successo di questa edizione, infatti, è il risultato non solo della straordinaria bravura degli attori "amatoriali" sul palco, ma anche della lungimiranza nelle scelte artistiche dei due direttori,ed, che hanno saputo proporre spettacoli coinvolgenti e di qualità.Il quarto appuntamento della rassegna è fissato per, con la commedia, scritta dae portata in scena dalladi Manocalzati (AV). La trama ruota attorno a Guglielmo, un medico dongiovanni che cerca di aiutare il suo impacciato amico Vincenzo nei suoi rapporti sentimentali, utilizzando la sua casa come rifugio e mentendo alla moglie Raffaella. Ciò che sembrava una serata tranquilla si trasforma presto in una catena di equivoci, coinvolgendo un ispettore delle adozioni, un'assistente sociale e il parroco, in un susseguirsi di situazioni comiche e imprevedibili. Oltre a far ridere, la commedia offre anche una riflessione leggera sul mondo dei social, sul gioco della seduzione e sulle debolezze umane, che restano universali, indipendentemente dai cambiamenti dei tempi. La spettacolo sarà l'occasione per vivere una serata di risate e divertimento, immersi nella qualità del teatro amatoriale.L'appuntamento è dunque perall'Auditorium Monsignor Pichierri della Chiesa di San Magno con. Info pressoin via C. Lambertini n. 67.