Rassegna "Venerdi a Teatro", quando la stanza diventa prigione: successo per "Fuori dalla Stanza" all'Auditorium San Magno

Unha salutato venerdì scorso,, all'Auditorium San Magno, il terzo appuntamento della rassegnaorganizzata dalla Compagnia dei Teatranti Bisceglie - Trani. Protagonista della serata è stata la pluripremiatadi Castelnuovo Magra (SP), che ha messo in scena lo spettacolodi Marco Balma, offrendo al pubblico un'occasione di confronto diretto con le tematiche del disagio moderno e dell'isolamento. L'opera, con un taglio profondamente riflessivo, ha lasciato il segno per l'autenticità del messaggio."Fuori dalla Stanza" racconta la vicenda di, un ragazzo apparentemente privilegiato che si ritrova schiacciato dalla, decidendo di chiudersi nella propria stanza. L'autore e registaha chiarito l'attualità del tema: «Si parla tanto diin questo periodo. La commedia non vuole dare delle risposte, però può riflettere su questo che è un problema attuale e che molte famiglie si trovano a dover affrontare senza sapere come»., interprete di Francesco, ha confermato la risonanza del dramma: «È una tematica assolutamente attuale e universale. Sicuramente dopo il COVID-19 abbiamo visto emergere questo fenomeno anche in Italia. Questa vicenda riflette il senso di disagio esistenziale dei giovani d'oggi». L'opera si configura così come un potente simbolo della crisi esistenziale della società del benessere, un tema che la Compagnia Degli Evasi, forte di un repertorio di, ha voluto affrontare di petto.A tentare di strappare Francesco all'immobilità c'è, la madre, che si affida a, una figura misteriosa e "fuori dagli schemi" che non agisce con protocolli terapeutici, ma con la forza dell'empatia radicale., che interpreta Stella, ha svelato il simbolismo del suo personaggio: «Stella è la. È quella persona che tutti vorremmo avere nella nostra vita, che con semplicità ti sta ad ascoltaree cerca di farti capire nuovamente quanto è bello vivere nonostante la vita non sia assolutamente facile». Il ruolo della madre, interpretata da, è altrettanto cruciale: «Una madre è guidata sicuramente dall'amore e dalla tenacia. Clara non si arrende e affronta una problematica seria e inesplicabile, convinta che, sopra ogni cosa. Proprio per questo, in un equilibrio precario tra disperazione e convinzione, si ricorre acome quella di Stella».L'approccio scelto dalla Compagnia Degli Evasi (affiliata FITA) – che ha prodotto 56 spettacoli originali e ha ricevuto benin 22 anni – è reso possibile solo grazie a un modello operativo unico., decana della compagnia, ha spiegato come riescano a bilanciare un'attività così intensa (oltre 100 spettacoli totali prodotti, 5 laboratori attivi e circa 50 allievi), pur lavorando in: «C'è un impegno costante con tanto sacrificio, ma c'è un grande profitto, una grande». Gran parte del merito va al Direttore Artistico, che ricopre contemporaneamente i ruoli di commercialista, contabile e stratega. Alla base di tutto, però, c'è un legame indissolubile. Come sottolineato da: «Noi più che colleghi siamo unacon tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Cerchiamo di essere sempre uniti nel dividere le responsabilità... sottostante a tutto c'è l'amicizia che si vede anche nelle difficoltà».L'appuntamento ha lasciato al pubblico dell'Auditorium San Magno un'importante riflessione sulla necessità di rompere l'isolamento e sulla potenza salvifica dell'incontro umano e della compassione, il successo della serata ha dato ragione alla scelta died, lungimiranti direttori artistici della rassegna, che hanno voluto bilanciare con un tema di profonda riflessione, la leggerezza portata in scena sia dagli spettacoli che hanno preceduto il "Fuori dalla Stanza" della Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP) e sia da quelli che verranno.La rassegnaprosegue la sua programmazione. Il prossimo appuntamento è fissato per, sempre presso l'Auditorium Mons. Pichierri presso la Chiesa San Magno. Sarà in scena la compagniacon lo spettacolodi Paolo Caiazzo.