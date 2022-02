Vento e freddo: niente mercato anche questa settimana

Niente mercato del martedì per la seconda settimana consecutiva: la decisione è stata presa anche per motivi di sicurezza, visto il protrarsi delle cattive condizioni atmosferiche, e soprattutto le forti raffiche di vento gelido che ancora oggi continuano a soffiare forte su tutto il territorio cittadino oltre che l'intera regione. Ieri il vento aveva provocato danni e pericolo, ed oggi si è deciso di non rischiare, rinviando purtroppo ancora per una settimana l'appuntamento settimanale con il mercato.