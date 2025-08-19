"Verso Medea": a Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina

" è il primo appuntamento del percorso che porterà all'annualemercoledì 20 agosto alle ore 20:00 presso HUB Porta Nova, Via Nigrò 18, Trani ci sarà l'inaugurazione della Mostra "In Box" dicon apericena etnica, su prenotazione, ed improvvisazioni musicali.Quest'anno, laè dedicata al popolo palestinese e si unisce al progetto del Corpo di Solidarietà Europeo "Medea". Questo progetto richiama l'archetipo greco della straniera e dell'esule, una figura in continuo movimento che rappresenta il migrante e il pellegrino. Medea incarna lo spirito del viandante che, attraverso l'arte, valorizza le diversità, arricchisce culturalmente i luoghi che attraversa e promuove il dialogo interculturale. La figura di Medea è simbolo di chi viaggia con leggerezza, abbracciando un approccio frugale ed ecologico alla vita.𝐙𝐚𝐢𝐝 𝐀𝐲𝐚𝐬𝐚, originario di Nablus e attualmente in residenza presso HUB Porta Nova, è un artista poliedrico nato nel 1984. Dopo aver conseguito una laurea in belle arti nel 2008, ha ampliato le sue competenze con un certificato in graphic design. Le sue opere, che fondono tecniche digitali e tradizionali, riflettono il suo desiderio di libertà e connessione, superando le barriere imposte dalla sua patria occupata. Zaid è affascinato dalla musica e dal multiculturalismo, e ha partecipato a numerosi eventi in Palestina, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Italia, Belgio e Germania.