Festa dei Popoli dedicata alla Palestina
Festa dei Popoli dedicata alla Palestina
Eventi e cultura

"Verso Medea": a Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina

L'HUB Porta Nova ospita la mostra dell'artista palestinese Zaid Ayasa, inaugurando un percorso che celebra i temi del dialogo interculturale e della solidarietà

Trani - martedì 19 agosto 2025 8.14 Comunicato Stampa
"Verso Medea" è il primo appuntamento del percorso che porterà all'annuale Festa dei Popoli, mercoledì 20 agosto alle ore 20:00 presso HUB Porta Nova, Via Nigrò 18, Trani ci sarà l'inaugurazione della Mostra "In Box" di Zaid Ayasa con apericena etnica, su prenotazione, ed improvvisazioni musicali.

Quest'anno, la Festa dei Popoli è dedicata al popolo palestinese e si unisce al progetto del Corpo di Solidarietà Europeo "Medea". Questo progetto richiama l'archetipo greco della straniera e dell'esule, una figura in continuo movimento che rappresenta il migrante e il pellegrino. Medea incarna lo spirito del viandante che, attraverso l'arte, valorizza le diversità, arricchisce culturalmente i luoghi che attraversa e promuove il dialogo interculturale. La figura di Medea è simbolo di chi viaggia con leggerezza, abbracciando un approccio frugale ed ecologico alla vita.

𝐙𝐚𝐢𝐝 𝐀𝐲𝐚𝐬𝐚, originario di Nablus e attualmente in residenza presso HUB Porta Nova, è un artista poliedrico nato nel 1984. Dopo aver conseguito una laurea in belle arti nel 2008, ha ampliato le sue competenze con un certificato in graphic design. Le sue opere, che fondono tecniche digitali e tradizionali, riflettono il suo desiderio di libertà e connessione, superando le barriere imposte dalla sua patria occupata. Zaid è affascinato dalla musica e dal multiculturalismo, e ha partecipato a numerosi eventi in Palestina, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Italia, Belgio e Germania.
Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina
Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
"Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" Attualità "Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" L'iniziativa, promossa dalla Cooperativa Exsultet, ha offerto a bambini e ragazzi provenienti da contesti difficili un'esperienza unica tra natura, laboratori e scoperte, lasciando un segno profondo in tutti i partecipanti
Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette Vita di città Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette Scomparso il presentatore che ha disegnato il profilo dello spettacolo nella televisione italiana
A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento Attualità A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento Grande successo per i primi due appuntamenti della tre giorni di festa popolare a Largo Berlinguer. Stasera si chiude con la musica italiana.
5 Indetta nuova gara per la locazione de La Terrazza sul Mare a Trani Vita di città Indetta nuova gara per la locazione de La Terrazza sul Mare a Trani Il Comune apre una procedura per l'affidamento dell'immobile: offerte entro il 12 novembre
Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani Enti locali Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani Un locale dei servizi sociali a disposizione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
9 Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo? Attualità Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo? Scottanti diatribe per le questioni "aperture e costi di tumulazione" aumentati fino a 400 euro
"A Trani continuiamo a sostenere il sindaco Bottaro" Politica "A Trani continuiamo a sostenere il sindaco Bottaro" L'accordo del "Movimento Puglia Popolare" con la Lega per le regionali crea scossoni, ma l'attuale assessore Carlo Laurora ribadisce la lealtà alla maggioranza locale
Sosta selvaggia o divieto abusivo? Il Consigliere Vito Branà chiede chiarimenti su Piazzale Chiarelli Politica Sosta selvaggia o divieto abusivo? Il Consigliere Vito Branà chiede chiarimenti su Piazzale Chiarelli Il consigliere pentastellato presenta un'interrogazione a risposta scritta per la viabilità ed i divieti di sosta durante la Festa Patronale
"Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà "
19 agosto 2025 "Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà"
Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta "
19 agosto 2025 Fino al 29 settembre fermo pesca in Adriatico da Manfredonia a Bari. Coldiretti: "Occhio all'etichetta"
Trani diventa palcoscenico a cielo aperto con CittàdiDanza
19 agosto 2025 Trani diventa palcoscenico a cielo aperto con CittàdiDanza
Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani
18 agosto 2025 Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani
Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto
18 agosto 2025 Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto
Bilancio da record per «Calice di San Lorenzo»: "Un lavoro di squadra di grande valore: il grazie a tutte le realtà coinvolte "
18 agosto 2025 Bilancio da record per «Calice di San Lorenzo»: "Un lavoro di squadra di grande valore: il grazie a tutte le realtà coinvolte"
Parco Giochi di Via Pugliese a Trani: tra inciviltà e mancanza di manutenzione
18 agosto 2025 Parco Giochi di Via Pugliese a Trani: tra inciviltà e mancanza di manutenzione
Il verde pubblico di Trani è "imbarazzante ": l'affondo di Azione
18 agosto 2025 Il verde pubblico di Trani è "imbarazzante": l'affondo di Azione
"Cinema fuori Museo ": la magia del grande schermo continua a Trani
18 agosto 2025 "Cinema fuori Museo": la magia del grande schermo continua a Trani
Fratelli d’Italia a Trani: tappa in città per la campagna su giustizia e sicurezza
18 agosto 2025 Fratelli d’Italia a Trani: tappa in città per la campagna su giustizia e sicurezza
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.