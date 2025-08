Vertice di Azione in Puglia, tra politica e bisogni del territorio. Merra: "Presentate le priorità di Trani"

Azione fa il punto sui problemi più urgenti del nostro territorio (Bat e Comuni) con la presenza a Barletta nei giorni scorsi dei vertici nazionali e regionali del Partito guidato da Carlo Calenda. Al vertice di Azione presso il Lido "Il Brigantino" hanno partecipato gli onorevoli Elena Bonetti, Presidente nazionale, ed Ettore Rosato, vice Segretario nazionale, con il consigliere regionale e Segretario di Azione in Puglia, Ruggiero Mennea ed il Segretario provinciale Francesco Spina. L'incontro ha offerto l'opportunità per i rappresentanti nazionali di ribadire i concetti "cardine" della linea del partito, fra scelte ed orientamenti, nel prossimo futuro: un welfare più snello ed efficace, con aiuti concreti per le famiglie in difficoltà, l'attuazione di strategie ed incentivi per combattere l'inverno demografico italiano, con il forte calo delle nascite e le critiche ai fondamenti federalisti dell'attuale governo. I rappresentanti locali del partito, ossia i vari segretari comunali, hanno avuto l'opportunità d'interagire con gli stessi esponenti nazionali. Tra i rappresentanti del nostro territorio presente anche Raffaella Merra, a nome di Trani e dei tranesi. In questa occasione la stessa Merra ha avuto modo di far presente agli onorevoli Bonetti e Rosato l'attuale situazione politica locale soprattutto in funzione delle istanze e delle problematiche portate e vissute dai cittadini. Ne è scaturito un confronto vivace e fruttuoso, anche con gli interventi delle altre "autorità" locali di partito, che potrà contribuire a "disegnare" le future linee guida del partito e le successive proposte a beneficio dei nostri territori e dei cittadini che ogni giorno lavorano e "gestiscono" le non facili realtà familiari e professionali. Azione è dalla loro parte.

Nel panorama politico contemporaneo, il dialogo tra i vertici di partito e le realtà locali è cruciale per affrontare le sfide del territorio. Con questa premessa, il recente incontro di Azione a Barletta non è stato un semplice appuntamento formale, ma un'occasione strategica per connettere la visione politica nazionale con i bisogni concreti della provincia. L'evento, che ha visto la partecipazione di figure di spicco come la Presidente On.e il Vicesegretario On.ha messo in luce una linea programmatica ben definita, ma ha anche offerto uno spazio di ascolto diretto ai rappresentanti dei comuni, tra cuiper la Città di Trani che, presente anche la V. Segretaria, ha presentato le istanze del territorio con l'intento "di costruire proposte concrete partendo dalle reali esigenze dei cittadini tranesi"Questo il comunicato stampa del gruppo tranese di Azione: