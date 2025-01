Verziera (Azione Trani): «Le somme destinate per il fitto casa potevano essere utilizzate per i cittadini meno abbienti?»

«Dopo le scelte discutibili ed indiscusse, della maggioranza e opposizione, della programmazione e cospicua spesa pubblica per le festività natalizie, noi di Azione Trani - dichiara Irene Verziera, vice coordinatrice di Azione Trani - solleviamo un'alternativa a questo spreco di denaro pubblico con una visione differente. Tanto per iniziare le somme destinate e non utilizzate, di €110.000, per il fitto casa potevano essere comunque destinate alle emergenze abitative, di alimenti, di farmaci e di tutta una serie di necessità per i cittadini meno abbienti e in difficoltà. Di qui la domanda, abbiamo o non abbiamo i servizi sociali? Questi si occupano realmente del fabbisogno delle fasce più deboli? Le altre somme distribuite ad associazioni ed eventi hanno creato un ritorno economico o un indotto economico ai commercianti ed imprese locali? Non si poteva pensare ad attrattive con possibilità di passeggio rivolte al beneficio di realtà commerciali locali? Inoltre riguardo alla spesa di € 70.000 per il cantante internazionale che si è esibito in piazza Quercia, non si poteva portare sul palco talenti della nostra città? Magari la spesa poteva riguardare un presentatore o presentatrice d'eccezione e noto. In questo modo si poteva creare una visibilità per la città e un' opportunità per i giovani artisti tranesi. Ci auguriamo che, chi aspira ad amministrare Trani abbia le idee chiare e ben impresso nella mente il senso di tranesità. Cuore e mente degli eletti devono necessariamente avere un obiettivo comune: valorizzare la propria città a beneficio della cittadinanza.A proposito di calze della Befana. Dopo il post inutile del vicesindaco apparso sui social con il quale continua a giustificarsi sulla spesa di 110 mila euro, Azione Trani si chiede quali siamo i meriti dell'amministrazione comunale per aver organizzato questa iniziativa. Quali i meriti del vicesindaco. Quali dell'assessora ai servizi sociali che ha solo consegnato le calze. I meriti gli amministratori se li sarebbe potuti attribuire se le calze le avesse acquistate con la loro indennità comunale. Pertanto è giusto dire che l'amministrazione comunale non ha fatto nulla con i suoi soldi. L'assalto della gente in Piazza della Liberta è giustificato dal fatto che la calza se la sono comprata i cittadini e giustamente se la sono andata a prendere. La visibilità di prima donna per una giornata è quello che ci è toccato finora...».