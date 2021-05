Via Baldassarre, vandalizzato l'altarino ai piedi della statua di San Nicola

Non bastavano le giostrine distrutte in villa Bini, i fiori strappati dalla lapide di Emilio Covelli o le scritte sotto l'arco della Cattedrale, solo per citarne i più recenti. Ora nel mirino dei vandali persino la lapide ubicata sull'altarino ai piedi dell'edicola votiva contenente l'immagine di San Nicola Pellegrino, in via Baldassarre.La targa recitante una preghiera in onore del Santo Patrono è stata parzialmente distrutta.Non conosciamo le motivazioni del vile atto che ancora una volta colpisce profondamente l'intera città.