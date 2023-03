"Via Falcone Si Cura": domenica la presentazione di Articolo 97 di una petizione per la sicurezza stradale

Domani, domenica 5 marzo alle ore 11:30 presso Real Café (Via Falcone 17)viene presentata la petizione "Via Falcone si cura" promossa dal movimento Articolo97 per la sicurezza stradale e pedonale di una lunga strada ad alta densità di traffico"Via Falcone si cura" è lo slogan ideato dal movimento civico Articolo97 per promuovere una raccolta firme al fine di chiedere misure di sicurezza stradale e pedonale nella trafficata via Falcone a Trani. Le situazioni di pericolo sono state sollevate da numerosi cittadini ed esercenti che vivono quotidianamente quella zona che costeggia la ferrovia. Il movimento si fa portavoce di queste preoccupazioni: considerata la presenza di numerose attività commerciali, di un Palazzetto dello Sport, di una scuola pubblica, di un mercato cittadino settimanale, si ritengono necessari diversi interventi urgenti con l'obiettivo di salvaguardare l'incolumità pubblica in una strada ad alta densità di traffico veicolare e pedonale.La petizione servirà a mettere sotto i riflettori una situazione di pericolo trascurata per molti anni in un tratto di strada lungo quasi due chilometri (dall'inizio di Via Falcone alla fine di via Borsellino).Della messa in sicurezza beneficerà tutta la città, per questo si chiede la partecipazione di tutti i Tranesi.Durante la conferenza stampa verranno presentati i dettagli della petizione e le richieste del movimento Articolo97.Si invitano cittadini, testate giornalistiche e televisive a partecipare domenica 5 marzo 2023 alle ore 11:30 presso Real Café (Via Falcone 17).Giuseppe CurciPresidente Movimento civico Articolo97 – TraniRaffaele CovelliSegretario Movimento civico Articolo97 – Trani