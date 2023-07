Via Marsala, divieto di transito e fermata dal 2 al 4 agosto

Per l'esecuzione di lavori urgenti ed improcrastinabili di prima necessità di carattere igienico-sanitario a cura di Acquedotto Pugliese, con ordinanza 316/2023 è stato disposto divieto di fermata e transito in via Marsala (tratto compreso tra via Simone De Brado a via Angelo De Bramo) da mercoledì 2 agosto a venerdì 4 agosto 2023 dalle ore 07 alle ore 17.