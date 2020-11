Via Martiri di Palermo, Centrone: "Tutt'altro che zona decorosa e sicura"

Qualche giorno fa leggevo un articolo di una testata giornalistica locale nel quale l'assessore all'ambiente della nostra città dichiarava (con riferimento alla via Martiri di Palermo, zona residenziale della nostra città): "Mi sono subito adoperata per restituire a quella zona decoro e sicurezza". Molti concittadini sanno che, abitandoci da oltre quindici anni, conosco particolarmente bene la via Martiri di Palermo.Con il suddetto commento, l'assessore si riferiva, certamente, ad un intervento (dei giorni scorsi) di rimozione dagli aghi di pino che, nei giorni precedenti, si erano accumulati sul manto stradale.Nel ringraziare l'assessore per l'intervento tempestivo volevo cogliere l'occasione per sottolineare che, purtroppo, la zona in questione è tutt'altro che "decorosa e sicura". La strada centrale e le sue parallele sono ancora piene di erbacce, cespugli e radici che fuoriescono dai marciapiedi e che, oltre a rendere impraticabile la pista ciclabile (o ciò che ne resta), risultano assai pericolose per chi quotidianamente percorre quelle strade.Peraltro, dovrebbero destare interesse anche le strade parallele e le traverse che ormai sono completamente distrutte ed impraticabili; anche lungo le parallele ci abitano diversi concittadini che per raggiungere le vie asfaltate fanno slalom tra dossi, buche (o, meglio, voragini) e radici.Poi vi è la questione della sicurezza stradale, argomento che mi tocca particolarmente. La "Sicurezza stradale" della zona mi ha indotto a condurre importanti battaglie (con i membri del comitato di quartiere, del quale faccio parte) finalizzate ad ottenere degli interventi concreti (es. dossi rallentatori) per mettere, davvero, in sicurezza la strada in questione che, come molti sanno, negli anni è stata teatro di terribili incidenti, molti dei quali anche mortali.Sono certo che l'assessore vorrà, davvero, operarsi "per restituire a quella zona decoro e sicurezza", interventi che, ahimè, vanno ben al di là della ordinaria pulizia del manto stradale.