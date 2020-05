Via Monte d'Alba e dintorni, dopo la segnalazione l'intervento dell'Amiu

3 foto Via Monte d'Alba e dintorni

E' stato un intervento fulmineo quello di Amiu, nella giornata di ieri, dopo il nostro articolo comparso nelle prime ore del mattino. Segnalavamo, su indicazione di alcuni cittadini, lo stato di degrado di via Monte d'Alba, cosi' come, in maniera piu' ampia, di altre zone periferiche.Gia' alle 10 di ieri, come dicevamo, grazie anche alle sollecitazioni del Presidente del consiglio Fabrizio Ferrante che a sua volta aveva letto il nostro articolo e c'informava contestualmente del suo interessamento, gli operatori di Amiu avevano compiuto un "profondo e radicale intervento di pulizia non solo della stessa via Monte d'Alba, ma anche, risalendo, verso via Duchessa d'Andria, in un contesto piu' ampio riguardo alle zone periferiche segnalate", come comunicatoci in una nota riservata dall'ufficio stampa di Amiu.Prendiamo atto della sollecitudine e rapidita' di Amiu nell'intervenire dopo una nostra segnalazione ed in tal senso approfittiamo per rimarcare l'importanza di determinate figure professionali di cui l'ente si sta avvalendo, proprio per contrastare la piaga dell'abbandono dei rifiuti nelle campagne ma anche nel centro urbano.Approfittiamo per ricordare ai lettori che si puo' usufruire sia del sito web di Amiu, sia del profilo ufficiale di Facebook, per segnalare disagi, rifiuti abbandonati abusivamente all'ente diretto dall' Amministratore unico Gaetano Nacci che negli ultimi tempi ha rafforzato l'apparato della comunicazione tra istituzione e cittadini, per conseguire un servizio sempre piu' efficiente.