Via Ofanto: la strada del degrado tra le ville di Colonna

Ci segnalano alcuni residenti una situazione che si fa sempre più insostenibile in una della viuzze di Colonna che portano al mare, via Ofanto.In quello che dovrebbe essere il salotto di un centro balneare le fotografie testimoniano un degrado e un abbandono che assomigliano a quelle di zone ai margini delle città.Via Ofanto è degradata, dimenticata da tutti per la pulizia, è diventata un rifugio notturno per animali poiché considerata da alcuni quasi una mensa per gatti randagi, ma anche per ritrovi notturni indisturbati.La soluzione non dovrebbe essere complicata: un presidio quotidiano di pulizia della strada e controlli da parte delle forze dell'ordine. Per una strada che sembra davvero essere un mondo a parte rispetto alle altre della zona.