Via San Gervasio: Polizia e Vigili del Fuoco in forza per salvare un gattino

È una scena che dopo tutto abbiamo visto anche nei film tante volte: da Superman agli eroici pompieri americani, tutti almeno una volta hanno salvato un gattino oltre che combattere criminalità e domare incendi.E pare questa volta sia toccato ai nostri alfieri della pubblica sicurezza , mobilitati in via san Gervasio per cercare di liberare un micetto intrappolato in un'auto.Molta gente affacciata dai balconi , mentre altra è accorsa per tentare il salvataggio che è apparso una vera impresa quando alla fine sono arrivati anche i vigili del Fuoco.Il lieto fine è arrivato come si auguravano tutti e il micetto rosso è stato preso in custodia - magari in adozione, giusto per completare la favola -da una persona.In una Trani sempre più cinematografica una scena come questa è sembrata davvero parte di un film !