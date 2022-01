Via sant'Annibale Maria di Francia: il gioco dei birilli?

"Da alcune ore un birillo (cono stradale segnaletico) è stato posto in via Sant'Annibale Maria di Francia per segnalare un (altra) buca nei pressi dell'ingresso della Polizia di Stato sulla corsia direzione Corato.



Fa così compagnia ad un altro birillo a pochi metri, sulla corsia opposta, che segnala da alcuni giorni il cordolo d'angolo del vicino marciapiede che durante una sua fase "dinamica" si è spostato di qualche metro.



In realtà tutta la corsia direzione Corato di tale strada è talmente dissestata che solo i meccanici festeggiano ad ogni transito di auto.

Automobilisti, motociclisti e ciclisti vorrebbe imprecare ma forse il vicino Santuario li fa desistere.



La situazione è oramai insostenibile e forse ci vorranno ancora molti e molti mesi per vedere la strada "perfettamente" asfaltata (seee!!!) se è vero che è stata inserita nel bando Strada per strada della Regione Puglia.



Ci si chiede però:

perchè il Comune non ha mai intimato la ditta che ha eseguito lavori di scavo di ripristinare lo stato dei luoghi?

perchè il Comune non utilizza percettori di reddito almeno per lavoretti semplici, vedi chiusura momentanea di una buca, spostare un cordolo in una posizione più sicura piuttosto che lasciarlo a bordo strada, etc etc



PS il pozzetto in corrispondenza del rondò delle casermette è stato sistemato, ma il segnale 10 è ancora lì: utilizzatelo un pò più avanti; almeno facciamo lavorare lui!!!!



Mentre i pozzetti segnalati da mesi nei pressi dell'hotel sono ancora senza copertura e non sono state ancora messe in sicurezza le aree interessate".

Tra ironia e suggerimenti tecnici pubblichiamo integralmente l'interventosulla propria pagina Facebook di un cittadino, Antonello Bovio, circa lo stato dissestato di via sant'Annibale Maria di Francia.