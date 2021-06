Via Sant’Annibale Maria di Francia: manto dissestato e strada da incubo

Via Sant'Annibale Maria di Francia: dall'incrocio con le vie Capirro/Duchessa d'Andria fino all'incrocio con via Superga compresa la rotonda delle casermette, una strada da incubo per molti tranesi e per tutti coloro che giungono a Trani un pessimo biglietto da visita.La corsia di marcia direzione Trani è stata interessata da lavori di ampliamento rete gas metano; lavori iniziati lo scorso 1° luglio 2020 (Ordinanza n 122 del 26/06/2020) e conclusi 20/02/2021 (Ordinanze n 15 del 28/01/2021 e n 27 del 17/02/2021). Sono passati 4 mesi dall'ultimo scavo e ben 10 mesi dai primi lavori ma ad oggi la ditta che ha eseguito i lavori non ha ancora provveduto al ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.La corsia di marcia direzione Corato è stata interessata negli scorsi anni da lavori di scavo per posa fibra ottica; e anche in questo caso la ditta che ha eseguito i lavori non ha mai provveduto al ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.E poi c'è lui: il tombino davanti ingresso Polizia di Stato. Nessuno riesce a dargli una degna sistemazione a regola d'arte!Al centro della strada ci sono poi i tombini della fogna: in tantissimi casi l'asfalto che li ricopriva è venuto via.E a questo occorre aggiungere: limite di velocità non rispettato, sorpasso vietato che invece è una costante per tanti mezzi pesanti che circolano liberamente a tutte le ore del giorno; insufficiente segnaletica per i mezzi pesanti all' dell'incrocio con le vie Capirro/ Duchessa d'Andria sia in ingresso che in uscita dalla città. E ancora: pista ciclabile e marciapiedi senza interventi di pulizia.In ultimo, ma non meno importante come problematica, la mancanza da sempre dell'attraversamento semaforico pedonale dell'impianto semaforico all'incrocio con le vie Capirro/Duchessa d'Andria.I pedoni che attraversano incrocio lo fanno a loro rischio e pericolo non essendoci un semaforo pedonale che regoli il passaggio dei pedoni. Gravissima mancanza che ad oggi nessuna amministrazione è stata in grado di risolvere. A parte dipingere alcuni mesi fa le strisce pedonali.Un appello affinché automobilisti, motociclisti e ciclisti possano fruire della strada in condizioni di piena sicurezza quanto prima mettendo fine a tutte le buche e conseguenti insidie e pericoli.Le ditte che eseguono i lavori di scavo, trascorsi i tempi tecnici previsti dal regolamento comunale e comunque a seguito del definito assestamento del ripristino provvisorio, sono obbligati al ripristino dello stato dei luoghi definitivo e non limitarsi ad un semplice ripristino provvisorio che spesso poi diventa definitivo (per loro!). Più controlli da parte dell'Ufficio Tecnico.