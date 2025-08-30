"Via Visibelli" il parere del V. Sindaco Ferrante: "Favorevole in linea di principio"
Politica

"Via Roberto Visibelli", il parere del V. Sindaco Fabrizio Ferrante: "Favorevole in linea di principio"

Il Vice Sindaco commenta la proposta di FdI: "Il riconoscimento alle figure storiche è un segno di maturità, ma la valutazione della richiesta seguirà il percorso amministrativo previsto".

Trani - sabato 30 agosto 2025 7.59
A seguito della proposta avanzata da Fratelli d'Italia di intitolare una via al compianto Senatore Roberto Visibelli, abbiamo voluto interpellare sull'argomento il Vice Sindaco di Trani, Fabrizio Ferrante che ci ha rilasciato , per conto dell' Amministrazione, la seguente dichiarazione:

Apprendo della proposta avanzata da Fratelli d'Italia di intitolare una via cittadina al Senatore Roberto Visibelli. Sebbene la mia storia e il mio percorso politico si collochino in una posizione diversa da quella da lui rappresentata, ritengo che il dibattito pubblico sulla memoria storica della nostra città sia sempre un esercizio importante. In linea di principio, sono favorevole a riconoscere le figure che hanno tracciato un solco significativo nella vita politica e amministrativa di Trani. Il Senatore Visibelli è stato senza dubbio un protagonista di una lunga e importante stagione storica cittadina e nazionale. La capacità di onorare la memoria in modo trasversale, superando le divisioni del presente, è un segno di maturità per una comunità. Naturalmente, è fondamentale che ogni iniziativa di questo tipo segua l'iter previsto. Esiste un regolamento comunale che norma con precisione la materia e che affida ogni decisione alla Commissione Toponomastica. Sarà dunque quest'organo, presieduto con competenza dal Prof. Andrea Lovato, a valutare la proposta nel merito, garantendo il rispetto delle procedure e ponderando tutti gli elementi necessari a una scelta così importante per l'identità cittadina. Il mio ruolo istituzionale, così come quello dell'intera Amministrazione, è quello di essere garanti del corretto percorso amministrativo.

Le parole del Vice Sindaco Ferrante tracciano dunque un perimetro chiaro: da un lato la volontà politica di una parte della città di omaggiare una sua figura di spicco, dall'altro la necessità di un percorso istituzionale rigoroso e imparziale. La palla passa ora ufficialmente alla Commissione Toponomastica, sarà questo l'Organo chiamato a esaminare la richiesta, valutandone i meriti storici e la conformità al regolamento. Si apre, quindi, una fase di attesa per una decisione che, in ogni caso, rappresenterà un momento di riflessione sulla memoria storica della città di Trani.

A Trani torna la sagra del panzerotto con pizzica e festa comunitaria Religioni A Trani torna la sagra del panzerotto con pizzica e festa comunitaria Appuntamento domani sera nella pinetina della parrocchia Madonna delle Grazie
"Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" Attualità "Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" L'iniziativa, promossa dalla Cooperativa Exsultet, ha offerto a bambini e ragazzi provenienti da contesti difficili un'esperienza unica tra natura, laboratori e scoperte, lasciando un segno profondo in tutti i partecipanti
"Verso Medea": a Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina Eventi e cultura "Verso Medea": a Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina L'HUB Porta Nova ospita la mostra dell'artista palestinese Zaid Ayasa, inaugurando un percorso che celebra i temi del dialogo interculturale e della solidarietà
Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette Vita di città Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette Scomparso il presentatore che ha disegnato il profilo dello spettacolo nella televisione italiana
A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento Attualità A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento Grande successo per i primi due appuntamenti della tre giorni di festa popolare a Largo Berlinguer. Stasera si chiude con la musica italiana.
5 Indetta nuova gara per la locazione de La Terrazza sul Mare a Trani Vita di città Indetta nuova gara per la locazione de La Terrazza sul Mare a Trani Il Comune apre una procedura per l'affidamento dell'immobile: offerte entro il 12 novembre
Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani Enti locali Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani Un locale dei servizi sociali a disposizione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
9 Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo? Attualità Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo? Scottanti diatribe per le questioni "aperture e costi di tumulazione" aumentati fino a 400 euro
