Viabilità urbana, riprendono i lavori in piazza Kolbe e via Stella

Dopo la pausa natalizia, questa mattina sono ripresi i lavori in piazza Kolbe e via Anna Teresa Stella, nella periferia nord di Trani. Ed è proprio qui - come annunciato dal vicesindaco Ferrante - verrà istituita una zona 30 per agevolare la condivisione di quella zona urbana tra auto, bici e pedoni e rendendo la strada più sicura.