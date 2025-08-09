"Vicenda finta ordinanza, io sto coi vigili tranesi", la nota di Raffaella Merra di Azione

La vicenda tranese della finta ordinanza che aveva portato ad un parcheggio "abusivo", ha fatto molto discutere in Città, ma deve anche far riflettere. In una Città da sempre priva di una strategia e di una politica dei parcheggi, prima o poi, specie in giornate "di punta e con tante presenze", sarebbe capitato; con questo non voglio giustificare la "malefatta", ma nel frattempo ragioniamo, insieme ai nostri amministratori presenti e futuri, sul fatto che certe situazioni sono frutto di una "mancanza" a monte.La carenza di parcheggi è un problema cronico e non me la sento, come ha fatto qualche esponente politico che ha puntato il dito o alcuni giornalisti che hanno ironizzato, di "gettare la croce" per l'accaduto sullaa cui invece voglio manifestare la mia solidarietà e lodarla per il lavoro svolto quotidianamente in favore della nostra Città, al di là del fatto che, secondo informazioni in nostro possesso, gli stessi vigili urbani, sin dalle primissime ore del giorno di festa in cui era comparso il finto cartello, si erano attivate per rimuoverlo ed individuare il responsabile.