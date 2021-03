Villa comunale, finita la "Favola di Esopo" per gli animali di acquario e voliera

Pesci, tartarughe, rane e numerose specie di volatili. Non è un assaggio della moltitudine di esseri viventi che hanno trovato salvezza sull'imbarcazione di Noè, ma alcune delle specie che da domani non riceveranno più le cure di chi li aveva accuditi nel giardino comunale.Il Sig. Somma, che da più di dieci anni cura amorevolmente i volatili presenti nella voliera e i pesci del vicino acquario, da domani non potrà più occuparsene.È infatti oramai al capolinea il rapporto tra la ditta "Le favole di Esopo", dello stesso Somma, e Palazzo di Città, visto che da oggi scadrebbe l'affidamento in concessione delle strutture presenti nei pressi del boschetto.Al momento l'unica nota positiva proviene da Palazzo di Città; infatti si apprende che saranno gli stessi dipendenti comunali a fornire il cibo agli animali.Di certo, il riferimento ad Esopo, noto per le sue favole moralistiche che vedono la presenza di numerosi animali come protagonisti, suona quasi beffardo.Il rischio, infatti, è quello che da domani la Villa Comunale si ritrovi a vivere una favola senza lieto fine, qualora gli animali non fossero accuditi con la dovuta competenza, perdendo uno dei suoi principali elementi di attrazione, meta fissa di bambini e non.