Vincenzo Schettini torna a Trani e dirige il "25thXmas Gospel Show"

Aspettando il grande spettacolo di Capodanno (organizzato in piazza Quercia in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione con ospiti Pinuccio, Dodi Battaglia e Radio Selene e con l'edizione speciale del Festival dell'arte pirotecnica a mezzanotte), la Città di Trani offre a residenti e visitatori un'altra settimana di eventi.Venerdì 30 dicembre è in agenda un altro spettacolo di pubblica fruizione in piazza Libertà, salotto elegante del centro cittadino che ospita l'albero di Natale di 22 metri con annesso presepe artistico:a Trani torna Vincenzo Schettini. Il prof influencer de "La Fisica che ci piace" (protagonista di un appuntamento con i ragazzi ad inizio dicembre al Pala Assi) stavolta mostrerà le sue capacità in veste di musicista e di direttore artistico (ha un doppio diploma conseguito al Conservatorio di Monopoli). Con l'albero gigante sullo sfondo, il Wanted Chorus offrirà il secondo gospel di piazza organizzato dalla Città di Trani durante le festività natalizie. Il tour dello spettacolo "25thXmas Gospel Show" sta toccando diverse località pugliesi ed approderà in piazza Libertà alla vigilia di Capodanno. Il Wanted Chorus è nato nell'ottobre del 1997 e celebra quest'anno i 25 anni di attività: con il suo repertorio, che include classici natalizi rivisitati in stile pop e brani della tradizione gospel, saprà conquistare immediatamente un posto nel cuore degli amanti della musica. Centinaia i concerti all'attivo e ben due tour all'estero per il gruppo gospel pugliese che ha trasformato il modo di interpretare la musica natalizia e gospel, tanto da definirsi un gruppo Rockspel. La forza dirompente delle corde vocali e degli strumenti musicali si trasformerà in pura bellezza grazie alla direzione di Vincenzo Schettini, maestro e fondatore del gruppo. Appuntamento a Trani alle ore 19.Il 2022 della città si chiuderà con il grande spettacolo di Capodanno, organizzato dalla Città di Trani in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione con fondi PO FESR FSE 2014/2020. Teatro dell'evento il caratteristico porto turistico (e nello specifico piazza Quercia) che, a partire dalle 22.30, diventerà epicentro della festa organizzata per salutare il 2023. Pugliesi e turisti saranno accolti ed accompagnati durante le sei ore di spettacolo dallo staff di Radio Selene: i dj Red Ricky, Ninni Bellifemine e Nico De Marinis, con l'animazione in voce di Angela Molinari, la diretta in tutta la Puglia con gli speakers Maria Rita Minoia, Simona Valenti, Stefano Alicchio. Una squadra collaudatissima quella di Radio Selene che scandirà a suon di musica le varie fasi dell'evento.Il primo a salire sul palco e a condurre il pubblico verso la mezzanotte sarà Pinuccio che racconterà il meglio e il peggio dell'anno appena trascorso attraverso notizie nazionali e fatti privati e pubblici. Politici, artisti e nuovi personaggi diventati famosi per qualche assurdo motivo, saranno al centro della chiacchierata che Pinuccio avrà con il pubblico del Capodanno tranese.Allo scoccare della mezzanotte riflettori puntati sul molo San Nicola e sull'edizione speciale Happy New Year del Festival dell'arte pirotecnica di Trani dedicata ai Capodanni di Puglia, un modo sicuramente convincente per dissuadere la comunità tranese a non far esplodere artifici in modo improprio per strada o dalle proprie abitazioni ma a seguire sull'area portuale in massima sicurezza un grande spettacolo. Verrà organizzato uno show con grandiosi effetti di luci e colori, in linea con quelli che da anni incantano il pubblico della rassegna dedicata ai maestri nazionali dei fuochi d'artificio.Dalle emozioni della pirotecnia alla magia della musica. La notte tranese di Capodanno proseguirà con Dodi Battaglia, chitarrista, cantautore e compositore italiano. Il popolare componenti della formazione dei Pooh, in veste di solista in questo periodo sta girando l'Italia con il suo spettacolo "Nelle mie corde". A Trani con le sue chitarre e la sua band, scalderà i cuori del pubblico in un viaggio nella storia della musica italiana. Dopo il concerto di Dodi Battaglia la piazza continuerà a far festa, a ballare e a cantare con i djs di Radio Selene.Capodanni di Puglia a Trani sarà trasmesso in FM ed in tutto il mondo grazie allo streaming del sito www.radioselene.it, all'app mobile Radioselene, e solo per l'Italia all'app mobile Radioplayer.