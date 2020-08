Visita e apertura campagna elettorale di Forza Italia con la sen. Licia Ronzulli

Si terrà oggi 24 agosto l'apertura ufficiale della campagna elettorale nella sesta provincia pugliese di Forza Italia Bat.Alle ore 18 nella città di Trani presso il comitato di FI Trani sito in via Aldo Moro n. 51. Subito dopo, alle ore 20, sarà la volta delle città di Andria presso il comitato elettorale di FI sito in via Genova, 55."Un duplice appuntamento fondamentale per incontrare i candidati sindaci del centrodestra di Andria e Trani, i candidati al consiglio regionale e comunale, i militanti ed i simpatizzanti di FI della sesta provincia pugliese", sottolinea il commissario provinciale azzurro Luigi De Mucci.Interverranno inoltre l'on. Mauro D'Attis ed il sen. Dario Damiani. Una Forza Italia Bat profondamente rinnovata e pronta a svolgere un ruolo fondamentale per la vittoria del centrodestra a livello regionale e locale.