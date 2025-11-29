Vito Branà (M5S), durissimo contro l'Amministrazione di Trani: "600.000 € per Natale sono una marchetta elettorale"

Una settimana intensa di attività consiliare si conclude con un duro attacco politico da parte di, Capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Trani. Branà, attivo su diversi fronti – dalla limitataper 600 studenti alla mancanza di, fino alla richiesta di accelerare l– ha puntato il dito in modo particolare contro un punto discusso nell'ultima seduta: laIl Consiglio Comunale era chiamato ad approvare, lo scorso 27 novembre, una variazione di bilancio complessiva di circa, che includeva provvedimenti sociali ritenuti indispensabili, come l'aiuto per sfratti e fitti. Tuttavia, all'interno di questa manovra, l'attenzione del consigliere si è focalizzata su una voce ritenuta sproporzionata e inopportuna. Branà ha denunciato che circadi questa variazione erano destinati aglidi quest'anno: "600.000 euro è una somma che io non ho mai visto come variazione di bilancio per questi tipi di eventi. Quindi mi sento, in maniera onesta, di dire che." Secondo il Capogruppo, la tempistica e l'entità della spesa, definita una "cifra record" per festeggiamenti di fine anno, sarebbero chiaramente collegate all'imminenza delle prossime elezioni amministrative.L'accusa diassume una valenza politica ancora più forte alla luce delle recenti dichiarazioni del Sindaco, che aveva espresso l'intenzione di includere il Movimento 5 Stelle in undi alleanze. Branà ha utilizzato proprio la variazione di bilancio come linea di demarcazione netta: "Queste sono le cose che mi fanno pensare che non posso fare parte di quel, ma di un."Il consigliere ha quindi respinto qualsiasi ipotesi di apparentamento con l'attuale maggioranza, era stato proprio il Sindacoa lanciare l'invito al MS in una intervista rilasciataci lo scorso 25 novembre, rivendicando unain opposizione a unaL'opposizione del M5S a questo tipo di spesa massiccia per gli eventi, in un contesto di problematiche concrete come le strutture scolastiche e i servizi essenziali, è presentata come una questione dipolitica. Il post social di Vito Branà pubblicato sulla propria pagina si conclude con un invito ai "cittadini liberi" – non legati da vincoli clientelari o favori – ad, trasformando la critica in soluzioni per amore della città. L'obiettivo, ribadisce Branà, è portare la propria visione "a testa alta in mezzo ai cittadini".