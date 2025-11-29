Vito Branà
Politica

Vito Branà (M5S), durissimo contro l'Amministrazione di Trani: "600.000 € per Natale sono una marchetta elettorale"

Il Capogruppo M5S denuncia una spesa record per gli eventi di fine anno e si allontana dal "campo largo"

Trani - sabato 29 novembre 2025 14.09
Una settimana intensa di attività consiliare si conclude con un duro attacco politico da parte di Vito Branà, Capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Trani. Branà, attivo su diversi fronti – dalla limitata disponibilità del campo Bovio per 600 studenti alla mancanza di fogna bianca in Via Mascagni, fino alla richiesta di accelerare l'Assistenza Specialistica Scolastica – ha puntato il dito in modo particolare contro un punto discusso nell'ultima seduta: la Variazione di Bilancio.

Il carrozzone milionario e la cifra Record per gli eventi
Il Consiglio Comunale era chiamato ad approvare, lo scorso 27 novembre, una variazione di bilancio complessiva di circa 6 milioni di euro, che includeva provvedimenti sociali ritenuti indispensabili, come l'aiuto per sfratti e fitti. Tuttavia, all'interno di questa manovra, l'attenzione del consigliere si è focalizzata su una voce ritenuta sproporzionata e inopportuna. Branà ha denunciato che circa 600.000 euro di questa variazione erano destinati agli eventi natalizi e di Capodanno di quest'anno: "600.000 euro è una somma che io non ho mai visto come variazione di bilancio per questi tipi di eventi. Quindi mi sento, in maniera onesta, di dire che questa è una vera e propria marchetta elettorale." Secondo il Capogruppo, la tempistica e l'entità della spesa, definita una "cifra record" per festeggiamenti di fine anno, sarebbero chiaramente collegate all'imminenza delle prossime elezioni amministrative.

La Rottura Politica: "Non con loro, ma nel campo giusto"
L'accusa di "marchetta elettorale" assume una valenza politica ancora più forte alla luce delle recenti dichiarazioni del Sindaco, che aveva espresso l'intenzione di includere il Movimento 5 Stelle in un "campo largo" di alleanze. Branà ha utilizzato proprio la variazione di bilancio come linea di demarcazione netta: "Queste sono le cose che mi fanno pensare che non posso fare parte di quel campo largo, ma di un campo giusto."

Il consigliere ha quindi respinto qualsiasi ipotesi di apparentamento con l'attuale maggioranza, era stato proprio il Sindaco Amedeo Bottaro a lanciare l'invito al MS in una intervista rilasciataci lo scorso 25 novembre, rivendicando una politica di servizio in opposizione a una "politica di mestiere". L'opposizione del M5S a questo tipo di spesa massiccia per gli eventi, in un contesto di problematiche concrete come le strutture scolastiche e i servizi essenziali, è presentata come una questione di valori e dignità politica. Il post social di Vito Branà pubblicato sulla propria pagina si conclude con un invito ai "cittadini liberi" – non legati da vincoli clientelari o favori – ad attivarsi in modo propositivo, trasformando la critica in soluzioni per amore della città. L'obiettivo, ribadisce Branà, è portare la propria visione "a testa alta in mezzo ai cittadini".

  • Movimento 5 stelle
