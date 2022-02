"Vitti d'arte, Vitti d'amore" il docu-film del regista tranese Fabrizio Corallo oggi in prima serata su Rai 2

Per omaggiare Monica Vitti, Rai 2 manderà in onda stasera in prima serata alle 21circa il documentario "Vitti d'arte, Vitti d'amore" realizzato con maestria dal tranese Fabrizio Corallo, regista, giornalista e critico cinematografico, presentato nel novembre scorso alla Festa del Cinema di Roma.Si tratta di un omaggio alla diva-antidiva dal femminismo gentile, un documentario incentrato su uno dei volti femminili più noti del cinema italiano, in particolare in quello della seconda metà del Novecento.Dopo le splendide monografie su Alberto Sordi e Vittorio Gassman, Fabrizio Corallo si era cimentato nella non facile impresa di raccontare e celebrare Monica Vitti, la cui scomparsa oggi ci lascia senza una esponente unica dell'arte della recitazione.Il racconto di Corallo ne ripercorre la carriera, le nevrosi e l'incontenibile vitalità attraverso le voci di chi l'ha conosciuta, amata ed eletta come fonte di ispirazione, unica "mattatrice" della commedia all'italiana.