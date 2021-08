'Voglio fare il modello. Curvy' : il sogno di Antonio Sanzò prende forma

"Ho sempre avuto un fisico un po' cicciottello – spiega – e spesso da piccolino sono stato escluso, messo da parte, a volte deriso. Non bullizzato. Ma con il passare degli anni, trovando un mix anche fra peso ed altezza, ho raggiunto un equilibrio nel fisico che mi vede di certo non longilineo ma in ottima forma" come dimostrano le foto, dove Antonio appare raggiante. "Insieme al percorso di studi, che dopo il Liceo scientifico di Trani mi ha portato ad iscrivermi all'Università, non ho voluto abbandonare il mio sogno legato al mondo della moda: diventare fotomodello. Curvy."

E per questo ha frequentato l'apposito corso proposto dall'associazione Forme, con Elena Brulli che ha puntato sull'entusiasmo di Antonio: "Un ragazzo davvero impegnato nel realizzare il suo desiderio, tanto da registrare in poco tempo diverse richieste per sfilate di moda e book fotografici per collezioni stagionali. Un ragazzo che farà strada". Più che strada, passerella: "Vediamo sempre abiti meravigliosi indossati da uomini e donne sostanzialmente "diversi" dalla ipotetica clientela di tutti i giorni. Ecco, io vorrei diventare un modello, e non solo fisico, in cui tantissimi ragazzi possano ritrovarsi, indossare abiti e modi di fare per tutti, non solo per i fisici scolpiti o schiavi della dieta ferrea".

