Walter Zenga a Trani per la presentazione del suo nuovo libro "Ero l'uomo ragno"

Walter Zenga, uno dei migliori portieri al mondo, sarà a Trani il prossimo venerdì per raccontare del suo nuovo libro "Ero l'uomo ragno" all'interno del quale racconta la propria vita dentro e fuori dal campo.Per presentarlo ha scelto la nuovissima location del Dorado Padel Center, luogo di sport e divertimento che, da qualche mese, ha aperto i battenti a Trani in Via Andria.Il libro, in uscita per Cairo il 16 settembre 2021, mostra come Zenga non sia stato soltanto un calciatore. Infatti, per tanti anni, ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per molti tifosi di calcio. Quel sorriso impertinente e irresistibile, che lo ha reso protagonista anche fuori dal campo, lo ha portato ad essere in senso assoluto uno dei primi personaggi trasversali dello sport, capace di mostrare un talento indiscutibile tra i pali, ma anche nella comunicazione e in tv, precorrendo i tempi.La presentazione si terrà venerdì 15 ottobre alle ore 19:00 e l'ingresso sarà aperto a tutti.