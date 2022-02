Weekend al museo, visite guidate alla sinagoga Sant'Anna e a Palazzo Ladispoto

Sabato 26 febbraio sarà possibile visitare gratuitamente il Museo della Macchina per Scrivere, alle ore 10,00 e alle ore 16,00 (Palazzo Lodispòto, piazza Duomo, Trani).Il Museo della macchina per scrivere illustra e preserva centocinquant'anni di storia della scrittura meccanica in una vasta collezione di modelli che ne testimoniano l'evoluzione. Dalle macchine a battitura cieca a quelle con scrittura visibile, dalla prima portatile a quella elettronica passando per l'elettrica, le macchine della Fondazione S.E.C.A. esposte sono circa quattrocento, tutte provenienti da diverse nazionalità. Di notevole valore storico sono anche le macchine per non vedenti, catalogate nel Museo dalla prima con sistema di scrittura Braille fino alle più recenti. La collezione prosegue con le macchine aventi tastiera cirillica, araba, ebraica e con caratteri giapponesi, giungendo fino ai modelli adoperati dalle SS durante la Seconda Guerra mondiale.Domenica 27 febbraio sarà possibile visitare gratuitamente la Sinagoga di Sant'Anna, alle ore 10,00, alle ore 12,00 e alle ore 16,00 (via della Giudea 24, Trani).La Sinagoga Museo Sant'Anna si innalza nel cuore del quartiere ebraico tranese. Costruita nel 1247, diventata chiesa cattolica sotto gli Angioini sul finire del medesimo secolo, oggi mantiene il nome che ha portato negli ultimi cinquecento anni di vita, quello di Sant'Anna (in origine Sinagoga Grande). Ad esso oggi si affianca anche lo statuto di Museo poiché la chiesa ospita un'esposizione dedicata alla storia della comunità ebraica di Trani nei secoli centrali della sua permanenza in città, quando si contavano più di duecento famiglie di ebrei.L'evento è organizzato con il finanziamento del FSC 14-20: Patto per la Puglia. "CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali".L'ingresso è gratuito. Si ricorda che per l'accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.