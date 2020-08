Weekend di Ferragosto, intensificati i controlli su tutto il territorio cittadino

Polizia locale, di Stato e Asl in azione per far rispettare le misure anti-Covid

2 foto Controlli della polizia

Nella giornata di ieri, come per le precedenti, sono stati intensificati i controlli da parte delle forze di polizia e della Asl su tutto il territorio cittadino. In particolare, polizia locale e di Stato hanno intensificato le attività nei luoghi della movida tranese, sulle spiagge e lungo le principali arterie stradali e autostradali con mirati servizio anti assembramento.Da qualche giorno in Puglia è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto se non è possibile rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone. L'obiettivo dei controlli è stato soprattutto vigilare sul rispetto del divieto di aggregazione di persone, cercando di evitare che si verifichino sovraffollamenti nei locali pubblici e all'esterno di questi, soprattutto nelle ore serali e notturne. Massima attenzione, dunque, per evitare il ritorno della curva dei contagi.