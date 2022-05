XIV Congresso nazionale di Radiodiagnostica a Trani dal 25 al 28 maggio

Apre i battenti mercoledì 25 maggio alle ore 9 la XIV edizione del congresso scientifico di Radiodiagnostica a valenza nazionale dal titolo "Progressi in …", a cura del dott. Tommaso Scarabino, Direttore dell'UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Andria-Canosa e del Dipartimento di Immagini e Diagnostica Asl Bt.Il convegno, che si svolgerà fino a sabato 28 maggio presso la sala conferenze di Palazzo San Giorgio a Trani, sarà introdotto dai saluti istituzionali del dottor Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario della Asl Bt."La ricca adesione di docenti provenienti dai principali centri universitari e ospedalieri italiani - afferma Scelzi - attesta l'alto profilo scientifico dell'evento che conferma di essere un fondamentale appuntamento per la Asl Bt nell'ampio panorama congressuale nazionale sulla materia". "La massiccia adesione di tanti specializzandi provenienti dalle principali scuole italiane -prosegue Scarabino - ci inorgoglisce e conferma la bontà di questa iniziativa patrocinata anche dalla Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM)".Cinque gli appuntamenti più significativi del congresso: Corso teorico-pratico di EcoColorDoppler (25 maggio) Responsabile scientifico: Dr. Francesco Nemore; Aggiornamenti in Radioprotezione (26 maggio) Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Guglielmi; Gli "Essentials" in RM della colonna (26 maggio) Responsabile scientifico: Dr. Saverio Pollice; Le urgenze vascolari: percorsi diagnostici e terapeutici (27 maggio) Responsabile scientifico: Dr. Fabio Quinto; Stato dell'arte in Senologia (28 maggio) Responsabile scientifico: Dr.ssa Daniela Erriquez