Zona arancione, domani riparte il mercato a Trani

Due videoconferenza sono state utili per risolvere una problematica che avrebbe potuto ostacolare il regolare svolgimento del mercato settimanale del martedì, a Trani, che riparte dal 27 aprile 2021.La necessità di proseguire l'eccellente percorso di vaccinazioni presso il Palazzetto dello Sport di Trani ha dovuto confrontarsi con l'altrettanta necessità di garantire lo svolgimento del mercato settimanale, anche per le postazioni allocate nei pressi del punto vaccinale del comune di Trani.Soddisfatti i Rappresentanti di Categoria i quali hanno interloquito in videoconferenza con l'Amministrazione Comunale, grazie all'ottima organizzazione tecnica impostata dall'Assessora Marina Nenna la quale ha altresì coordinato i lavori ed ecco che si è giunti alla soluzione auspicata: nessuna postazione di vendita sarà spostata quindi tutti gli Operatori lavoreranno sui propri posteggi mentre, grazie al lavoro della Polizia Locale e della Asl con la dott.ssa Patrizia Albrizio, tutti i prenotatari delle vaccinazioni concomitanti saranno soddisfatti, senza alcun disagio.Savino Montaruli di CasAmbulanti, Mino Acquaviva di Confcommercio Trani e Andrea Nazzarini di FIVA Bari e Bat hanno dichiarato congiuntamente: "Ottimo lavoro di squadra. Abbiamo garantito anche a Trani la nostra totale collaborazione, come richiestoci dall'assessora Nenna. Essere riusciti a contemperare il diritto alla salute con quello al lavoro rende onore alla città di Trani ed al percorso governativo che il sindaco Amedeo Bottaro sta portando avanti con abnegazione e spirito di servizio" – hanno concluso i tre rappresentanti di categorie.La coesistenza, come precisa il Comune, sta nel fatto tutte le vaccinazioni sono state posticipate al pomeriggio alle 14.30. Da sabato sono in corso le chiamate per comunicare nuovo orario ai prenotati dei turni della mattina.