Zona cattedrale, degrado e incuria colpiscono il caratteristico muretto in pietra

"Pietre d'inciampo" sul marciapiede che inizia dal castello svevo e termina alle spalle della cattedrale. Non si tratta di una nuova installazione artistica, bensì del degrado e dell'assenza di assoluta manutenzione del muretto che perimetra quel caratteristico tratto di mare.Molti lettori hanno infatti segnalato che gran parte del muretto sottostante le panchine appare in totale dissesto.Lo stato in cui versa, oltre a non rappresentare un bel biglietto da visita per i turisti che si accingono a visitare i monumenti presenti in quel tratto, costituisce un pericolo per l'incolumità pubblica. Infatti, sul marciapiede risultano tuttora presenti i blocchi di pietra staccatisi dallo stesso.Se il distacco sia conseguenza di qualche ragazzata oppure del fenomeno di erosione della pietra, non è dato sapersi. Ciò che è certa è la necessita di un intervento volto al miglioramento del decoro dell'intero muro di pietra presente in quel tratto.