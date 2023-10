Zona industriale e agro tranese, continua lo sversamento illegale di rifiuti

Non sono bastate le inchieste e le varie segnalazioni relative allo sversamento abusivo di rifiuti per fermare il fenomeno, lasciando che il flagello dell'inciviltà continui a colpire duramente l'ambiente di Trani.L'immondizia gettata nei parchi pubblici o anche semplicemente all'esterno dei carrellati portarifiuti (anche perchè spesso colmi tanto da non potersi chiudere) si aggiunge alla lunga lista delle criticità, di cui fanno parte anche le spiagge pubbliche utilizzate come orinatoi e una zona industriale sempre più segnata dalla presenza di rifiuti.Carte e plastica gettate per terra condiscono e esasperano questo melting pot di inciviltà e noncuranza della legge; a testimonianza di questo i molti materiali di risulta (industriale o edile) che tragicamente adornano l'agro locale.