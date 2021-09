Ztl prorogata sul Porto di Trani, la rabbia dei commercianti: «Decisione assurda»

Inseguito alla comunicazione arrivata dagli uffici comunali riguardante la proroga della Ztl sul Porto a data da destinarsi ( click qui ), i commercianti dell'area portuale chiedono urgentemente un cambio di programma in quanto questa decisione potrebbe arrecare ulteriori danni a quelli sostenuti per la difficile annata.«Questa decisione - scrivono in una nota i titolari di Ognissanti, SayuriSan, Portulaca, Acqua e Farina, Pelledoca, La Perla del Sud, Babalù, Pelledoca, Jax'o, La Bussola, Molo 4 - ci sembra abbastanza assurda visto che la mole di gente che frequenta il Porto di inverno è decisamente inferiore o addirittura nulla in alcuni mesi». I commercianti chiedono pertanto l'attivazione della Ztl esclusivamente il fine settimana, in particolare il sabato dalle ore 20 all'1 e la domenica dalle ore 10 alle 22 o massimo fino a mezzanotte.