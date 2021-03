Ztl nel weekend sospesa in area porto e tra Piazza della Repubblica e piazza della Libertà: accolto l'appello dei commercianti

"Preso atto che allo stato attuale, viste le limitazioni previste dal titolo V del DPCM 02.03.2021 applicabili alle regioni dichiarate "zona Rossa", appare inopportuno mantenere attive le ZTL sopra riportate, stante i divieti di spostamento anche all'interno del medesimo Comune al giorno 26 marzo 2021 e sino a nuove disposizioni", si dispone la sospensione della Z.T.L. in area portuale (tratto compreso tra piazza Tiepolo e piazza Sedile San Marco, in via Mario Pagano, tratto compreso fra piazza della Repubblica e piazza Libertà)".E' quanto è stato ordinato dal Dirigente dell'area polizia locale e protezione civile dott. Leonardo Cuocci Martorano nell'ordinanza emessa nella giornata odierna.Avevamo sottolineato quanto questa limitazione del traffico avesse messo ancora più in ginocchio i locali ubicati nelle zone in questione, nei quali il pubblico finiva per non arrivare neanche per l'asporto dei prodotti durante il fine settimana; e ci eravamo chiesti se il sindaco avrebbe accolto l'appello disperato di uno dei commercianti, autore di un toccante post su facebook.Evidentemente la questione è stata riesaminata, rimanendo ferme le disposizioni quanto l'accesso nei locali e le norme di sicurezza.